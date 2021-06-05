Семь продуктов, от которых стоит отказаться навсегда

Часто мы едим продукты, принимая их полезность за чистую монету, не понимая, что даже эти продукты могут навредить организму. ﻿Американский диетолог Джозеф Меркола назвал 7 вредных продуктов, от которых лучше отказаться насовсем или заменить, сообщает Обозреватель.

Рыба

Казалось бы, что может быть еще полезнее свежего лосося, тунца или просто сибаса? Да, но только действительно свежего, выловленного в открытом море, а не купленного на прилавке рынка, куда рыбу привезли из рыбной фермы, где она благополучно выращивается. Стоит отметить, что на таких фермах рыба живет в плохих условиях – грязная вода и генно-модифицированный корм, например, кукуруза и соя. Но и дикая рыба также не всегда безвредна. Ведь уровень загрязнения мирового океана постоянно растет, отсюда и повышение уровня содержания токсичных веществ, например, ртуть в тканях рыбы.

Диетологи все же настаивают на употреблении рыбы, но только исключительно дикого происхождение.

Йогурты

Полезными могут быть только натуральные йогурты. Магазинные йогурты не могут быть априори полезными, так как в их состав входят стабилизаторы, красители, много сахара, ароматизаторы и разные вредные добавки.

Лучше сделать самому домашний йогурт, причем это очень легко и, такой йогурт однозначно будет очень полезным для организма. Натуральный йогурт – источник витаминов, кальция, полезных белков, пробиотиков. В него также можно добавить свежие фрукты, мед, орехи.

Выпечка

От мучного лучше вообще отказаться. Булочки, хлеб, печенье, пирожки лучше делать самостоятельно, потому что только так вы сможете контролировать состав вашей выпечки и то, даже от домашней выпечки лучше отказаться, не говоря уже об покупной. Так как употребление таких продуктов приводит к повышению уровня инсулина в крови. В целом, даже если речь не идет о развитии диабета, регулярное употребление продуктов с высоким гликемическим индексом ускоряет старение организма.

Но если же вы все-таки не готовы отказаться от вкусной булки, то лучше ешьте ее на завтрак и, постарайтесь просто найти диетические хлебобулочные изделия.

Фруктовые соки

Натуральные соки также не полезны. Это яд для желудка с утра, потому что в них избыток фруктозы. Фрукты также содержат ту же фруктозу, но при этом в них есть еще и клетчатка, она богатая антиоксидантами и другими веществами, которые их делают исключительно полезными для здоровья. Она даже способна предотвращать повышение уровня сахара в крови.

Исследования доказали, что люди, которые регулярно пили свежевыжатый сок на 20−30% более склонны к развитию диабета 2 типа, чем те, кто просто ест целые фрукты.

Кетчуп

Кетчуп очень вредный для организма. Диетологи отмечают, что большинство кетчупов содержат в себе рафинированный сахар. Который способствует не только ожирению, но и повышает риск возникновения диабета и даже рака.

Также в кетчупе много разных вредных веществ для густоты и вкуса, которые очень плохо влияют на поджелудочную и желудок. Поэтому, если вы очень любите кетчуп – сделайте его самостоятельно.

Бекон

Это холестериновая бомба просто, особенно с утра. В нем высокое содержанием жиров и нитрита натрия, который является источником нитрозаминов и способствуют развитию рака. Диетологи рекомендуют полностью отказаться от этого продукта, заменив его овощами.

Соя

Большая часть сои имеет генно-модифицированное происхождение. Бесспорно соя полезна, но не вся, а только неферментированная. Потому, что большая часть сои имеет генно-модифицированное происхождение. А в таком продукте содержаться фитоэстрогены, которые способны воспроизводить эффект, который оказывает на организм женский гормон эстроген. А в женском организме избыток экстрогена повышает шансы на развитие рака груди. Кроме того, в сое содержатся натуральные токсины, которые безвредны в небольших дозах, но в больших количествах они способны нарушать работу энзимов, которые необходимы организму, чтобы усваивать белки.