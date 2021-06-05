Чем заменить шоколад: совет диетолога

Если вы не готовы отказаться от шоколада, но по определенным причинам не можете его больше употреблять, есть прекрасная, совершенно безвредная альтернатива – кэроб – измельченный порошок получаемый из предварительно высушенных плодов рожкового дерева, сообщает Обозреватель.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram рассказала, в каких количествах и как кэроб употреблять.

Важно, что плоды богаты клетчаткой, антиоксидантами, а также оказывают антисептическое действие. Особенно их хорошо использовать при расстройствах ЖКТ. Но диетолог детям до 3-х лет не рекомендует давать продукты, которые содержат кэроб, так как он может нанести вред организму. Порошок кэроба чаще всего применяется в выпечке. Но также он может быть полноценной заменой какао и кофеина для людей, которые не могут или не желают употреблять.

Взрослым также нужно помнить, что этот продукт для вашего организма может быть аллергеном, поэтому нужно вводить его в свой рацион постепенно и в небольшом количестве. Его можно добавить к сухофруктам, финикам, орехам и получатся отличные полезные конфеты.

Стоит отметить, что содержание жиров в кэробе в 10–11 раз ниже, чем в какао-порошке, а кальция в нем в 3 раза больше. При этом продукт имеет даже собственную сладость.