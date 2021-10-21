Дизайнер рассказала об ошибках при хранении вещей

Дизайнер интерьера и профессиональный организатор пространства Анастасия Алборова рассказала об ошибках при хранении вещей и о том, как сделать дом чище, сообщает Известия.

По ее словам, одной из ошибок является хранение в доме вещей, использование которых не планируется. Они занимают место, делают сложнее уборку и создают ощущение загромождённого пространства. В связи с этим дизайнер посоветовала в первую очередь избавиться от ненужных вещей и повторять «расхламление» время от времени.

Также специалист посоветовал сортировать предметы по категориям и не хранить их вперемешку. Это упростит поиск необходимого и не будет стимулировать беспорядок.

Еще одной ошибкой дизайнер назвала неправильно организованное пространство. По ее словам, не стоит держать вещи далеко от того места, где они используются. Например, если человек привык читать в спальне, то не стоит ставить книжный шкаф в зале. То же самое касается фена, полотенец, детских игрушек.

На кухне специалист посоветовала не захламлять горизонтальные поверхности и стараться по максимуму освобождать их, оставляя на них только те вещи, которые используются регулярно. К визуальному шуму дизайнер также отнесла магнитики на холодильник, яркие прихватки и текстиль.

В спальне эксперт посоветовала выделить в шкафу специальную полку для одежды, которую уже надевали, чтобы не оставлять ее на видном месте и не класть вместе с чистыми вещами.

Также дизайнер призвала не пренебрегать контейнерами с разделителями в ванной комнате для хранения декоративной и уходовой косметики, стайлингов, аксессуаров для волос, а также для хранения вещей разных членов семьи. Если один раз разделить все это на категории, то можно сэкономить много времени на поиск необходимого, а также деньги на покупку дублирующих предметов.

Также Алборова призвала не хранить все детские игрушки в одной корзине.

«Это, конечно, удобно, но только до тех пор, пока ребенку не понадобилось что-то конкретное и он не перевернул весь этот контейнер или корзину вверх дном», — отметила специалист.

Она добавила, что побочным эффектом такого хранения являются также поломки игрушек и повреждение их друг о друга. Также дизайнер призвала привлекать детей к уборке и не убирать за ними.

Еще одной ошибкой отсутствия порядка специалист назвала неправильное хранение мелочей вроде ключей, ложек для обуви, кошельков. Для таких предметов можно завести закрытый контейнер, а для ключей повесить стильную ключницу. Также не стоит круглый год хранить в близком доступе сезонные вещи. Дизайнер посоветовала не забывать чистить и убирать в дальнее хранение такие вещи при смене времени года. Использовать для этого можно картонные коробки и вакуумные пакеты.