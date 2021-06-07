Продукты, из-за которых может незаметно набраться вес

Избавиться от лишних килограмм — задача непростая, но выполнимая. Главное — пересмотреть свой рацион и исключить из него определенные продукты, которые незаметно способствуют набору лишнего веса. Что входит в этот список, сообщает Комментарии.

Какие продукты заставляют незаметно набирать вес?

Йогурты и творожные десерты

Не злоупотребляйте йогуртами и кефирами, в составе которых есть подсластители, усилители вкуса и другие искусственные добавки. Лучше отдать предпочтение натуральным продуктам. "Магазинные" сюда не относятся, потому что содержат много сахара и способствуют набору лишнего веса.

Кофе 3 в 1

Эксперты говорят, что стики с быстрорастворимым кофе не приносят организму никакой пользы, зато в таком стандартном пакетике содержится около 10 граммов сахара и приблизительно 70 калорий.

Кетчуп

Оказывается, что соленый кетчуп с пикантным и чуть островатым вкусом тоже содержит в себе сахар. Причем в немалых количествах — в 100 граммах этого любимого многими соуса содержится от 20 до 30 граммов сахара. Конечно, никто из нас не ест кетчуп упаковками, но стоит задуматься, сколько лишнего жира накопится у нас за месяц его регулярного употребления.

Пакетированные соки

Фруктовые соки очень вкусные и полезные, но это утверждение не относится к пакетированным напиткам, потому что в них содержится много сахара. Так, 350-граммовый стакан виноградного сока содержит примерно 58 граммов сахара.