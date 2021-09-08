Побочные эффекты работы в онлайн-режиме

Долгое онлайн-общение, в том числе в формате видеоконференций, может привести к головной боли, раздражительности и неврозам. Об этом рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия, сообщает Известия.

Специалист считает, что долгие виртуальные рабочие совещания, которые часто проходят в таком режиме, могут негативно влиять на состояние здоровья и стать причиной недомоганий.

«Если мы с вами смотрим видеоконференцию через Zoom или Skype, то идет перегрузка зрительного анализатора с двух сторон. При перегрузке зрительного анализатора человек становится более раздражительным, у него падает работоспособность, сложнее переключаться с задачи на задачу, он быстрее устает от выполнения каждой задачи, утром просыпается уже уставшим, сколько бы часов ни проспал», — отметила Хвингия.

Она уточнила, что это является первым признаком невроза. В связи с этим специалист порекомендовала при частых и длительных видеоконференциях снижать нагрузку на глаза, и, если есть такая возможность, например, выключать видео, но оставлять звук.

В случае, если возможности избежать конференций в больших количествах нет, необходимо минимизировать общение в соцсетях после этого. Также врач посоветовала больше находиться на свежем воздухе.