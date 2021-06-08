Пять самых язвительных знаков Зодиака

Общение с таким людьми может отнимать силы и оставлять неприятный осадок в душе. Представляем список знаков, которые могут быть очень язвительными, сообщает Клубер.

Телец

Если в отношениях с Тельцом вы надеетесь на демократию, советуем подумать еще раз. У Тельца есть свои довольно четкие идеи о том, как все должно быть. А быть должно так, как хочет он.

Если вы хотите увидеть истинное лицо Тельца, поспорьте с его мнением. Этот человек будет сыпать вам на рану столько соли, что вам покажется, будто пошел снег.

Скорпион

Если вы планируете встречаться с представителем данного знака, знайте: у Скорпиона есть определенные ожидания от отношений. И если эти ожидания не удовлетворяются, плохое поведение не заставит себя долго ждать. Особенно это касается вещей, которые, по мнению Скорпиона, должны иметь место.

Никогда не спрашивайте этого человека, что он сделал для вас за последнее время. Он припомнит все, в том числе и все те вещи, которых вы для него не сделали. И это будет крайне неприятно.

Овен

Встречаясь с Овном, необходимо помнить, что эти люди очень импульсивные. Слова, срывающиеся у них с языка, могут быть острыми и жестокими, и это очень больно.

Они не только не понимают, что ущемляют чувства собеседника, но и продолжают сыпать соль на рану. Несмотря на все это, Овны могут быть весьма забавными.

Водолей

На случай, если вы не знали, Водолей – не исключение. Встречаясь с Водолеем, будьте готовы к его демонстрации своего превосходства.

Водолей может ранить вас попытками навязать свое первенство и элитарность своих знаний. И он даже не догадывается, что своими снисходительными ответами ведет себя бесчувственно и бестактно.

Дева

Девам можно присвоить уровень язвительности ниже среднего. Когда они начинают жаловаться, это угнетает, что и обеспечивает им место в данном списке.

К счастью, данная черта проявляется у Дев не так часто, как в случае со знаками, перечисленными выше. Дева может быть очень доброй, чуткой и заботливой. Главное – не теряйте бдительность!