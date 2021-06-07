Как правильно обустроить маленькую кухню: идеи дизайна

Маленькая кухня может быть уютной и супер-функциональной. Просто её обустройство требует чуть более тщательного планирования и нестандартных решений, сообщает Дела домашние.

Удобство и эргономика пространства кухни с маленькой площадью во многом зависит от самого крупного и габаритного предмета обстановки – кухонного гарнитура. Поэтому с расположением основных функциональных зон – рабочей и обеденной, следует определиться в самом начале планировки. Смотрите более подробно в видео.