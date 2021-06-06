Готовим вкусный завтрак: омлет под шубой

Вкусный омлет кажется простым в исполнении блюдом, но здесь есть несколько моментов, которые хотелось бы осветить, сообщает Вона.

Посуда для приготовления должна быть с толстым дном, чтобы омлет не пригорел и полностью приготовился.

Важно соблюдать пропорции молока и яиц, чтобы омлет получился нежным и сливочным, а обжаривать советуем на смеси сливочного и растительного масла, чтобы он стал вкуснее. Его можно пожарить с любыми добавками - с ветчиной или овощами.

Предлагаем сегодня приготовить необычный омлет «под шубой». Все этапы приготовления смотрите ниже в рецепте.

Ингредиенты:

Яйца куриные - 3 шт.

Молоко - 90 мл

Твердый сыр - 50 г

Сладкий перец - 50 г

Сливочное масло - 20 г

Растительное масло - 20 г

Укроп - 3 г

Соль, черный перец - по вкусу.

Как приготовить:

1. Разбейте куриные яйца в глубокую посуду.

2. Посолите и поперчите по вкусу. Специи добавляйте по желанию, также омлет можно дополнить пикантной куркумой для вкуса и яркого цвета.

3. Хорошо взболтайте яичную смесь обычной вилкой или венчиком, что есть под рукой.

4. Добавьте к яйцам нарезанный небольшими полосками сладкий перец красного цвета. Он придаст омлету яркий акцент и дополнительный вкус.

5. Влейте необходимое количество молока и перемешайте омлетную массу. Молоко можете заменить 10-15% сливками.

6. Разогрейте на среднем огне сливочное масло и растительное масло, вылейте омлет и немного уменьшите огонь. Прикройте крышкой.

7. Жарьте омлет 5-6 минут на тихом огне.

8. Затем сверху присыпьте сырной «шубой». Для этого смешайте натертый сыр и мелко нарезанный укроп.

9. Прикройте сковороду с омлетом крышкой, выключите огонь и оставьте на 1 минуту. Творожная «шуба» полностью расплавится и блюдо получится очень вкусным. Сразу подавайте к столу, пока сыр тянется! Надеемся, такой рецепт омлета вам понравится, и вы не раз приготовите его на своей кухне!

Приятного аппетита!