Готовим вкусный завтрак: омлет под шубой
Вкусный омлет кажется простым в исполнении блюдом, но здесь есть несколько моментов, которые хотелось бы осветить, сообщает Вона.
Посуда для приготовления должна быть с толстым дном, чтобы омлет не пригорел и полностью приготовился.
Важно соблюдать пропорции молока и яиц, чтобы омлет получился нежным и сливочным, а обжаривать советуем на смеси сливочного и растительного масла, чтобы он стал вкуснее. Его можно пожарить с любыми добавками - с ветчиной или овощами.
Предлагаем сегодня приготовить необычный омлет «под шубой». Все этапы приготовления смотрите ниже в рецепте.
Ингредиенты:
- Яйца куриные - 3 шт.
- Молоко - 90 мл
- Твердый сыр - 50 г
- Сладкий перец - 50 г
- Сливочное масло - 20 г
- Растительное масло - 20 г
- Укроп - 3 г
- Соль, черный перец - по вкусу.
Как приготовить:
1. Разбейте куриные яйца в глубокую посуду.
2. Посолите и поперчите по вкусу. Специи добавляйте по желанию, также омлет можно дополнить пикантной куркумой для вкуса и яркого цвета.
3. Хорошо взболтайте яичную смесь обычной вилкой или венчиком, что есть под рукой.
4. Добавьте к яйцам нарезанный небольшими полосками сладкий перец красного цвета. Он придаст омлету яркий акцент и дополнительный вкус.
5. Влейте необходимое количество молока и перемешайте омлетную массу. Молоко можете заменить 10-15% сливками.
6. Разогрейте на среднем огне сливочное масло и растительное масло, вылейте омлет и немного уменьшите огонь. Прикройте крышкой.
7. Жарьте омлет 5-6 минут на тихом огне.
8. Затем сверху присыпьте сырной «шубой». Для этого смешайте натертый сыр и мелко нарезанный укроп.
9. Прикройте сковороду с омлетом крышкой, выключите огонь и оставьте на 1 минуту. Творожная «шуба» полностью расплавится и блюдо получится очень вкусным. Сразу подавайте к столу, пока сыр тянется! Надеемся, такой рецепт омлета вам понравится, и вы не раз приготовите его на своей кухне!
Приятного аппетита!