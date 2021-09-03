Что делать с лицом, телом и волосами сразу после спорта

Активное потоотделение во время спортивной нагрузки — признак правильной тренировки, а также безусловная польза для кожи. Наряду с электролитами и солью, которые выходят из наших пор, когда мы потеем, в игру вступает антимикробный пептид, называемый дермицидином, который отважно борется с бактериями, сообщает Esquire.

Однако, когда пот смешивается с отмершими клетками кожи и избытками кожного сала, он может забивать поры и вызывать прыщи. А значит, когда вы выключаете беговую дорожку и заходите после спорта в раздевалку, первым делом нужно обратить внимание на кожу лица.

Что нужно делать после тренировки:

1. Чтобы позаботиться о коже уже на этапе занятий, в перерывах между сетами или в заслуженные пять минут отдыха щедро поливайте лицо термальной водой — она продается в бьюти-отделах аптек. Для чего? Чтобы освежиться — это раз. Чтобы снять раздражение, увлажнить кожу и восстановить кислотно-щелочной баланс — это два. Также с этой задачей отлично справятся всевозможные мисты — дымки для лица. В приоритете те, в которых есть экстракт алое.

2. Одноразовые влажные салфетки с ухаживающими и смягчающими добавками — не самое оригинальное, но при этом оптимальное решение, когда после интенсивной тренировки нужно оперативно привести себя в порядок: они охладят разгоряченную кожу, очистят ее и обезжирят лицо, чтобы оно не сияло сальным подростковым блеском.

3. Отправляясь в душ, прихватите с собой гель с салициловой кислотой в составе. Этот компонент предотвратит возникновение высыпаний и прыщиков на спине и других частях тела, которые хорошенько потрудились и пропотели вместе с вами во время тренировки.

4. Сразу после душа найдите время, чтобы опять же увлажнить лицо — только основательно. Если после посещения тренажерного зала вы спешите по делам, это может показаться пустой тратой времени. Отнюдь. Пять минут вас не утянут, зато ваше лицо отплатит ухоженным видом. Подумайте сами: сначала с вас сошло семь потов (обезвоживание), потом вы поплавали в хлорированном бассейне (обезвоживание в квадрате), постояли под горячим душем (обезвоживание в кубе). Если у вас от природы чувствительная кожа, все вышесказанное актуально вдвойне. Выход — взять за правило как можно чаще пользоваться увлажняющими средствами. Это могут быть кремы с гиалуроновой кислотой, термальным планктоном или церамидами.

5. Если сразу же после спорта вы собираетесь провести длительное время на свежем воздухе, выбирайте увлажняющее средство с SPF-фактором не меньше 30. Благо, сегодня бьюти-бренды чаще всего изначально зашивают в свои формулы высокую степень защиты от солнца. Этот невидимый щит не позволит фотостарению взять над вами верх.

6. После фитнеса поры расширены, и внешние покровы настроены поглощать полезные вещества. Не бойтесь использовать питательные кремы с более плотной текстурой: в зимнее время года они вполне уместны и кроме живительной влаги дадут клеткам кожи отличное питание в виде смягчающих и защитных компонентов.

7. О прозе жизни — запахе пота. Отдавайте предпочтение дезодорантам с так называемой «сухой» формулой. В этом случае больше гарантий, что он не отпечатается белыми пятнами на вашей одежде.

8. Если у вас короткая стрижка, вы можете высушить волосы феном за пару минут — и дело с концом. Однако обладатели более пышной шевелюры однозначно захотят привести голову в порядок, прежде чем покинуть чертоги спортклуба. Если вы как раз из их числа, пополните спортивную косметичку воском для волос или пастой для укладки с матовым эффектом. Оба средства не будут излишне пересушивать волосы и не отразятся негативным образом на коже головы — в отличие от гелей и спреев, содержащих спирт и другие обезвоживающие ингредиенты. Еще один плюс — эластичная фиксация, при которой пряди остаются подвижными и не стоят колом.