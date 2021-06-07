Что делать если волосы выпадают весной

Волосы - это то, что очень сильно страдает в весенний период. Изможденное сухим воздухом домашнего отопления, переохлажденное зимними морозами, весной наши волосы становятся тонкими, сухими и начинают интенсивно выпадать, поэтому именно сейчас они нуждаются в особой заботе, сообщает Вести.

Многие женщины делают это с особым рвением, но оказалось, что далеко не все, что мы привыкли думать о волосах и делать с ними, им подходит.

Миф 1. Выпадение волос весной - это болезнь.

Трихологи успокаивают тех, кого выпадение волос весной сильно пугает. Процесс этот, как правило, кратковременный – через два-три месяца он проходит само собой.

“Сезонное выпадение волос – естественное. Оно возникает, когда организм просто сбрасывает то, что накопил на зимний период для того, чтобы согреть нас. В это время прослеживается обострение хронических заболеваний, которые есть в организме, и естественно, что на фоне этих обострений может быть усиленное выпадение волос”, – развеивает страхи трихолог Лариса Пономаренко.

Миф 2. Маски из продуктов питания - панацея.

Однако женщины причину ищут в другом и быстро бегут делать домашние маски для волос, думая, что только продукты из холодильника спасут их шевелюру. Однако, оказывается, так делать нельзя.

Подбирайте средства по уходу за волосами и не те которые питают, а те, что в первую очередь увлажняют ваши волосы.

Миф 3. Волосы нужно расчесывать часто.

А напоследок эксперт разрушил еще один миф, оказывается, волосы не стоит активно расчесывать по 50-100 раз, как часто советуют на форумах трихологи, делать это стоит при необходимости и легкими движениями.