Идеальное время для употребления кофе

Чтобы кофе действовал максимально эффективно, пить его нужно через несколько часов после пробуждения. Самое активное время работы кофеина - с 9.30 до 11.30 часов утра, сообщает Men's Life.

Как утверждает Стивен Миллер, британский нейробиолог из Медицинского университета вооруженных сил в Мериленде, кофеин взаимодействует с кортизолом, а потому кофе желательно пить в то время, когда уровень этого гормона в организме низкий.

Люди, пьющие бодрящий напиток с 8 до 9 утра, когда уровень кортизола высокий, привыкают к кофеину и его эффективность падает. Они начинают заваривать более крепкий кофе, но ни к чему хорошему это не приводит.

Гормон кортизол отвечает за чувство бодрости, ведь он контролирует биологические часы человека. Его уровень в организме зашкаливает сразу после пробуждения, но уже через час начинает опускаться. Это идеальное время для порции кофе, которая простимулирует выработку кортизола и не вызовет привыкания к кофеину.

Если верить ученому, уровень "гормона бодрости" также максимально вырастает в обеденное время и в период от 5.30 до 6.30 часов вечера, потому кофе в эти временные промежутки лучше заменить на другой напиток. К слову, регулярно употребляя кофе после 5 часов вечера, сон человека сокращается минимум на час.

Однако ученый допускает, что у каждого человека уровень кортизола колеблется в разное время дня по-разному. К примеру, те, кому приходится вставать очень рано, соответственно могут испытывать падение уровня кортизола гораздо раньше, чем остальные люди.