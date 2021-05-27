Что происходит с организмом, когда вы едите огурцы

Огурец – один из самых популярных продуктов, который входит в состав многих салатов. Несмотря на то, что овощ состоит на 95-98% из воды, в нем есть полезных веществ и витаминов, которые нужны организму, сообщает Комментарии.

Огурцы поддерживают гидратацию

Эксперты рекомендуют употреблять огурцы в жару или после тренировки, потому что этот продукт помогает восполнить силы, поддерживать гидратацию организма и выводить из него лишнюю жидкость, предотвращая образование камней в почках. Водянистый состав огурцов не дает им конкурировать по содержанию витаминов с другими овощами, но зато он мало калориен и богат калием.

Огурцы защищают от онкологии

Огурцы являются хорошим источником флавоноида под названием физетин, который, как показали первоначальные исследования, обладает сильными противовоспалительными, антиоксидантными, нейропротекторными и кардиозащитными свойствами. Это вещество обладает противораковыми механизмами и может помочь замедлить прогрессирование рака простаты.

Огурцы поддерживают здоровье глаз

Этот овощ богат каротиноидами лютеином и его изомером зеаксантином — соединениями, способствующими укреплению здоровья глаз. Потребление достаточного количества этих питательных веществ помогает снизить риск возрастной дегенерации желтого пятна (AMD).

Огурцы укрепляют кости

По данным Национального института здоровья, этот овощ считается "хорошим" источником витамина К, который играет ключевую роль в синтезе белка, свертывании крови и укреплении костей. Одна чашка огурца обеспечивает 17% дневной нормы питательных веществ.