Врачи предупредили о серьезном вреде наушников

Наушники есть наверное у каждого из нас, но это не значит, что ими всегда можно пользоваться. Использование наушников-вкладышей и простых наушников может привести к серьезным повреждениям, если вы не будете осторожны, сообщает GreatPicture.

Чтобы узнать больше о том, какой вред могут причинить наушники, если ими неправильно пользоваться, ознакомьтесь со списком ниже.

Могут вызвать потерю слуха

Самая большая проблема с наушниками – это громкость – очень высокий уровень звука, очень близко к уху. Это опасно, потому что громкие звуки, как правило, вредят вашим ушам. Но кроме того, децибелы увеличиваются по мере приближения, поэтому чем ближе вы находитесь к источнику звука, тем он громче. В наушниках источник находится прямо у вас в ухе!

Когда звуковые колебания попадают в улитку, жидкость внутри вибрирует и заставляет волоски двигаться. Более громкие звуки вызывают более сильную вибрацию, а это означает, что волоски будут двигаться более резко.

Когда вы долго слушаете музыку слишком громко, волосковые клетки теряют чувствительность к вибрации. Это вызывает ощущение «временной потери слуха». После воздействия громких звуков: волосковым клеткам требуется некоторое время, чтобы оправиться от сильных вибраций. Однако возможно, что клетки никогда не восстановятся. Когда уши слишком повреждены, чтобы нормально функционировать, наушники могут привести к необратимой потере слуха. Важно отметить, что повреждение слуха, вызванное шумом, практически невозможно исправить.

Могут вызывать шум в ушах

Тиннитус – это медицинский термин, обозначающий восприятие звука без внешнего источника. Многие люди, страдающие тиннитусом, описывают его как звон в ушах, другие как «свист», «жужжание», «щебетание» или «шипение». Как и потеря слуха, шум в ушах вызван временным или постоянным повреждением волосковых клеток улитки.

«Было мнение, что шум в ушах – проблема пожилых людей, но мы видим, что он становится распространенным в более молодых группах, включая детей и подростков, из-за того, что они все чаще подвергаются воздействию высоких уровней шума, среди других факторов»— сказала Танит Ганц Санчес, главный ученый исследования подростков и шума в ушах.

Могут стать причиной головокружения

Головокружение – это состояние, которое можно описать как ощущение «вращения». Периферическое головокружение, наиболее распространенная форма, обычно возникает при нарушении работы органов внутреннего уха, используемых для поддержания равновесия. В хорошем состоянии эти структуры ориентируют нас в пространстве. Этот процесс, когда звуковые волны изо всех сил пытаются проникнуть в мозг, аналогичен процессу потери слуха и звона в ушах, но в этом сценарии он также может помешать организму получить мгновенную обратную связь, которая стабилизирует нас, вызывая головокружение.

Это может повредить ваш мозг

Заинтересовавшись изучением слуха, исследовательская группа из штата Огайо совершенно случайно наткнулась на удивительное открытие. Перед запланированной МРТ исследователи проверили слух участников, чтобы убедиться, что это не помешает исследованию. У некоторых молодых людей были незначительные проблемы со слухом, но не слишком серьезные. Когда они завершили исследование, у людей с незначительными нарушениями слуха были неожиданные результаты МРТ. Ученые ожидали мозговой активности в левом полушарии мозга; однако у субъектов с незначительными нарушениями слуха МРТ также показывала активность в правом полушарии. С возрастом люди все больше используют правый лобный мозг для обработки речи. Но у здоровых молодых людей предполагается, что левая сторона полностью отвечает за речь и понимание. И все же в ходе исследования молодые люди с умеренным снижением слуха уже сталкивались с этим явлением.

Могут вызвать появление черных точек в ушах

Как ни странно, слишком долгое ношение наушников может вызвать появление черных точек в ушах. Как и на остальной части вашего тела, где могут появиться черные точки, в ушах виноваты те же железы. Эти железы выделяют натуральное масло в волосяные фолликулы, но могут забиваться и образовывать нежелательные черные точки на коже. А избавиться от них в ушах довольно сложно.

Могут привести к ушным инфекциям

Лучше не делиться наушниками с кем-либо еще, это не из-за того, что вам их могут не вернуть. Дело в том, что фактически, совместное использование наушников может вызвать нежелательные ушные инфекции из-за передачи чужеродных бактерий изнутри одного уха в уши другого человека.

Чтобы ваши уши были чистыми, придерживайтесь личной гигиены и не делитесь своими наушниками. Это важно!