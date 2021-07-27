На какие болезни указывает изменившийся цвет ногтей

Изменение состояния и цвета ногтей может оказаться тревожным симптомом. Об этом рассказала кандидат медицинский наук, врач общей практики Кристина Бородулина, сообщает Российская газета.

Эксперт, в частности, отмечает, что ногтевые платины могут меняться из-за различных факторов. Этот процесс специалисты обозначают собирательным термином ониходистрофия. К нему приводят местные патологические и обще-инфекционные процессы, болезни внутренних органов и кожные заболевания.

При этом цвет ногтей способен указывать на проблемы со здоровьем. Например, белый или цвет матового стекла может свидетельствовать о циррозе печени. Синеватый - о болезни Вильсона.

Желтый - о желтухе и нарушениях лимфообращения. Темно-коричневый - о болезни Аддисона и рентгеновском облучении. А при диабетической гангрене или тромбозе артерий ноготь может почернеть.

Также на цвет ногтей влияет прием некоторых препаратов. А при проблемах периферического кровообращения, варикозном заболевании, атеросклерозе, плоскостопии ногтевые пластины могут истончаться. При гипервитаминозах ногти становятся ломкими и тусклыми. При нарушении питания, дефиците белковых компонентов также могут наблюдаться различные виды дистрофии ногтей. По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.