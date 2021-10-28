Эти продукты входят в рацион самых здоровых людей на Земле

Ученые из США, Германии, Боливии и Перу смогли узнать, какими продуктами питаются люди, имеющие самое здоровое сердце. Как выяснилось, этими людьми являются жители боливийского племени Цимане (Tsimané). Причина отличного самочувствия кроется в особенностях рациона питания представителей этого племени, сообщает Men's Life.

Международные аналитики побывали в 85 деревнях племени Цимане, проверив состояние здоровья 700 человек в возрасте от 45 до 95 лет. В результате обследования выяснилось, что 85% из них не имели никаких проблем с сердцем. Всего 13% имели низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний и 3% – умеренный. В то время как при обследовании жителей Америки выяснилось, что более половины из них имеет средний или высокий уровень сердечных заболеваний.

Свои выводы специалисты связывают с образом жизни жителей племени Цимане, а в первую очередь с их питанием. Основу их рациона составляют сложные углеводы – около 72%. И лишь 14% - жиры и 14% - белки. В питании боливийского племени преобладают такие продукты: рис, кукуруза, бананы, различные орехи и постное мясо. Тогда как наш рацион в среднем состоит из 52% углеводов, 34% жиров и 14% белков.

Кроме этого, Цимане ведут очень активный и подвижный образ жизни. Связано это с условиями, в которых они проживают. Им необходимо охотиться, собирать фрукты, обрабатывать землю и разводить скот. В результате они вынуждены находиться на ногах долгое время и делать около 15000 шагов в день. Также учёные отмечают, что представители Цимане не употребляют алкоголь и не курят.

Однако ученые подчеркивают, что исследование было проведено с целью определить состояние сердечно-сосудистой системы. Несмотря на здоровье сердца, условия жизни племени оставляют желать лучшего – отсутствие элементарных условий санитарии отрицательно сказывается на их состоянии здоровья. Тем не менее, ученые имеют общую точку зрения, что физическая активность и продукты, богатые клетчаткой и углеводами, необходимы для человека.