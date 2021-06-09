Секреты маринования мяса для стейка и гриля

Считается, что для стейка не требуется маринование и оно даже может навредить хорошему мясу. Однако легкий маринад превратит мясо на гриле в настоящий шедевр, сообщает Новое время.

Хорошо приготовить мясо на костре или на гриле не так просто, как может казаться. Но если воспользоваться несколькими кулинарными хитростями, в числе которых и легкий правильный маринад, ваше мясо не оставит никого равнодушным.

Рецепт маринада для мяса

Ингредиенты:

соевый соус или бальзамический уксус

оливковое масло

¼ чашки вустерширского соуса

1 ст.л. дижонской горчицы (или обычной)

2 измельченных зубчика чеснока

1 ст.л. сушеного измельченного лука (или свежего)

1 ст.л. свежей петрушки, мелко нарезанной

2 ст.л. приправы для стейка

Приправу можно использовать готовую или домашнюю:

орегано, тмин, черный перец, горчица, кайенский перец, тимьян

Приготовление:

1. Смешайте все ингредиенты до однородной консистенции.

2. Положите мясо в зип-пакеты либо судки, залейте маринадом, закройте и поставьте в холодильник на 1−4 часа.

3. Выньте мясо из холодильника, слейте маринад и дайте им нагреться до комнатной температуре. Затем готовьте.

Как размягчить стейк

Чтобы сделать стейк нежнее, нужно, чтобы в маринаде был кислый ингредиент, например, горчица и вустерширский соус, как в этом рецепте.

Расщепить волокна мяса можно и при помощи кухонного молотка, но когда в дело вступают химические реакции, мясо смягчается более нежным способом. Вустерширский соус, например, помогает расщепить белки в стейке перед приготовлением, что в результате делает мясо более нежным, без никаких отбиваний.

Как долго мариновать стейк

Вы можете готовить мясо уже через 30 минут после того, как залили маринадом, однако для лучшего вкуса стоит оставить мясо в маринаде хотя бы на час.

Главное, убедиться, что в мясо не попадут бактерии, а потому маринуйте его в герметичном пакете или контейнере.