Аллергия на солнце: причины и что делать

Ультрафиолетовое излучение может вызывать различные аллергические реакции, их нужно научиться различать, чтобы правильно лечить заболевание, сообщает Обозреватель.

Солнечный свет в жизни человека играет не последнюю роль. Теплые лучи улучшают нам настроение и необходимы для нормальной жизнедеятельности организма. Вместе с тем, кто-то может похвастаться красивым загаром, а кто-то – зудящими волдырями и красной сыпью.

Как возникает "аллергия на солнце", как облегчить ее симптомы и можно ли избавиться навсегда рассказала доктор-аллерголог Анастасия Левченко, кандидат медицинских наук, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии.

Кто в группе риска?

Фотодерматит, часто называемый в народе "аллергией на сонце", является наиболее распространенной формой реакции организма на воздействие ультрафиолетовых лучей.

К сожалению, по статистике на сегодняшний день – с фотодерматитом сталкивается около 20-30% населения во всем мире и количество регистрируемых случаев аллергии на солнце увеличивается с каждым годом. Чаще всего от такой чувствительности страдают мужчины и женщины в возрасте от 15 до 35 лет.

"Важно понимать, что чем больше человек находится на солнце без защитных кремов, тем выше со временем становиться фоточувствительность. Этот термин означает – повышение чувствительность к воздействию УФ лучей, сходную по механизмам к истинной аллергической, однако истинная аллергия может развиваться исключительно на чужеродной белок, которым УФ лучи не являются. Поглощенные кожей УФ лучи вызывают структурные изменения в препарате или веществе, после чего он связывается с собственными белками ткани человека, в результате делая комплекс аллергенным.

Такая реакции могут проявляться от 30 минут до 6 часов после нахождения на солнце. Чаще всего они возникают в виде точечных высыпаний, которые могут сопровождаться зудом и ощущением жжения. А при регулярном и длительном нахождении на солнце - могут сливаться и образовывать корку. Иногда может проявляться крапивница (зудящие волдыри красновато-розового цвета)", - поясняет аллерголог Анастасия Левченко.

Такие реакции не только негативно сказываются на внешности, но и доставляют огромный дискомфорт. Обычно, они появляются на открытых участках тела. Например, на кистях рук, плечах, шее, лице

Каковы причины?

Существует большое количество причин, которые могут спровоцировать данное заболевание, условно их можно разделить на внешние и внутренние.

"Диагностировать такую проблему для профессионального аллерголога - не сложно. Обычно аллергия на солнце не требует обширных анализов или глубинной длительной диагностики. Основное, что нужно для постановки диагноза – это правильно собранный анамнез и осмотр. В таком случае, врач работает как детектив, чтобы разузнать, какие внешние или внутренние факторы, которые могли сделать кожу чувствительной", - говорит доктор Левченко.

К внешним причинам можно отнести лечебные или косметические средства, которые увеличивают фоточувствительность к ультрафиолетовым лучам. Перед тем, как использовать продукты для наружного применения, внимательно читайте инструкцию. При выборе таких средств особое внимание обращайте на его состав. Аллергическую реакцию могут вызывать множество компонентов, но чаще всего это группа веществ ретиноидов (форма витамина А), которые применяются в лечебных средствах против акне, и входят в состав большинства антиэйдж уходовых средств, так же препараты содержащие серу (сульфаниламиды).

Фоточувствительность часто вызывают некоторые лекарственные препараты, которые принимаются внутрь, например, оральные контрацептивы, антибиотики, некоторые диуретики, но появляется реакция на коже не у всех.

Также аллергию на солнце могут усиливать косметологические процедуры – в особенности пилинги, татуаж, депиляция.

"Если говорить о внутренних факторах, то стоит обратить внимание на работу печени, - подчеркивает аллерголог Анастасия Левченко. - Если у пациента наблюдается нарушение детоксикации организма, которую осуществляет печень, то в его крови находится большое количество токсичеких веществ, продуктов распада, которые не вывела печень. При воздействии солнечных лучей через кровеносные сосуды эти токсины могут вызывать фоточувствительность кожи".

Также аллергическая реакция может проявляться у людей, которые страдают эндокринными заболеваниями, в частности у пациентов с нарушенной функцией щитовидной железы, в особенности при её гиперфункции. Фоточувствительностью так же могут сопровождаться некоторые другие заболевания, например, красная волчанка, порфирия и пеллагра.

"Не забывайте о еде, которую вы употребляете. Не редко во время отдыха на летнем курорте люди злоупотребляют продуктами с высоким содержаниям гистамина (содержится в морепродуктах, красном вине, выдержанных сырах, ) или продуктах, которые провоцируют его распад ( какао, шоколад, томаты, цитрусовые) Иногда организм даже здоровых людей не в силах справиться с переработкой этого вещества. Поэтому, при избытке гистамина в организме даже не значительная фоточувствительность может усилиться", - предупреждает доктор.

Правила безопасности

Всю жизнь избегать солнечных лучей невозможно, особенно в теплую пору года, поэтому если вы отмечаете аллергические реакции на солнце – обратитесь за консультацией к врачу-аллергологу или дерматологу.

"Рекомендую, если вы столкнулись с такой проблемой, перед выходом на солнце не наносить на кожу никаких продуктов, кроме SPF-защиты. Однако и некоторые компоненты в составе солнцезащитных средств сами могут спровоцировать кожу стать более восприимчивой к солнцу. Компонентом SPF крема, наиболее вероятно, вызывающим такую реакцию, является оксибензон или бензофенон-3, а также ароматизаторы и консерванты, которые производители обычно добавляют в солнцезащитные кремы. Рекомендую отдать предпочтение SPF кремам с физическими фильтрами, а не химическими. - советует врач"

Важно также ограничить использование парфюмами, дезодорантами, лаками для волос, лечебными мазями, ведь в их составе могут находиться агрессивные вещества, которые под солнечным воздействием могут вызвать аллергию. Если уже произошла реакция, то первым делом нужно промыть кожу, принять душ и отказаться от косметических средств. Так же можете нанести на кожу средства с противовоспалительным, противозудным и заживляющим действием. Если данные средства оказались недостаточно эффективными, в острых случаях, при невозможности обратиться к доктору, допускается использовать противовоспалительные гормональные препараты, в виде мази, однако всегда лучше перед их использованием проконсультироваться с врачом.

В тяжелых случаях, зная, что у пациента выраженный фотодерматит, доктор может назначить превентивное лечение за неделю перед предполагаемой поездкой. Если, кроме фотодерматита у человека есть еще подтвержденные аллергические реакции на определенные продукты питания ( рыба, морепродукты, арахис, яйца), либо же яд насекомых, в поездке в обязательном порядке рекомендуется иметь при себе адреналиновую ручку (а лучше две), потому что аллергические реакции могут быть разными, в том числе и приводить к анафилактическому шоку", - рекомендует доктор Левченко.

Если у вас есть склонность к аллергии, старайтесь не загорать во время наиболее активного солнечного излучения – с 10 до 16 часов. Используйте одежду из легких, натуральных тканей, защищающую от активного солнечного излучения большие участки тел, а также кепки или широкополые шляпы. Знакомьте кожу с солнцем постепенно. Перед приёмом солнечных ванн исключите продукты, которые могут вызывать фотоаллергические реакции. Обязательно обмывайте кожу после того, как вышли из бассейна или моря и избегайте продуктов питания, которые содержат, либо же возбуждают гистамин.

При первых симптомах проявления – незамедлительно обращайтесь к врачу!