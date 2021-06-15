Машины из СССР, о которых почти никто не знает

В СССР производили много автомобилей, а еще больше разрабатывали. Однако большое количество концептов и прототипов так и не доходило до серии, сообщает Обозреватель.

Такое случалось по разным причинам: некоторые проекты были слишком сложными, а некоторые могли не понравиться советскому руководству. Ниже приведен список из 10 интересных и малоизвестных автомобилей, которые так и не вышли.

ВНИИТЭ-ПТ создал конструктор Юрий Долматовский. В середине 20 века он начал создавать однообъемные экспериментальные вены, такие как представительский НАМИ-013 или компактная "Белка". Но самой интересной его работой стало концептуальное такси ВНИИТЭ-ПТ, созданное в 1964 году.

ВНИИТЭ-ПТ, разработанный Юрием Долматовским. Источник: autowp.ru

Тогда автомобиль стал настоящей революцией из-за своего дизайна. Он в длину всего 4,2 метра, но имел просторный салон. Внутрь пассажирам можно было попасть через электрические раздвижные двери справа, а водителю – через свою собственную "калитку" слева. В основе ВНИИТЭ-ПТ лежала стальная пространственная рама, обшитая стеклопластиковыми панелями. Двигатель от "Москвича-408" на 50 лошадиных сил был установлен сзади.

Конструкцию модели оценили, как слишком тяжелую для массового производства. Единственный построенный экземпляр хранится в Военно-техническом музее российского города Черноголовка.

Такси имело просторный салон. Источник: autowp.ru

Еще один проект из стеклопластика – "Заря", построенная в 1966 году. В ее основе агрегаты от ГАЗ-21. Дизайн имел много отсылок к свежему на тот момент Ford Falcon.

"Зарю" создали из стеклопластика. Источник: Северодонецка авторемонтная база

Модель сделали на Северодонецкой авторемонтной базе, где когда-то создали микроавтобус "Старт" из "Кавказской пленницы", а за дизайн отвечал тот же художник Юрий Андрос. Серийное производство не началось также из-за сложного и не доработанного кузова.

Задняя часть Северодонецкого авто. Источник: Северодонецка авторемонтная база

ИЖ ЗИМА создали в 1965 году, когда Ижевский завод только собирался открыть первые цеха. Однако там уже работало конструкторское бюро, которое захотело не только выпускать "Москвичи", для которых создавалось предприятие, но и сделать свое авто.

ИЖ ЗИМА, созданный в 1965 году. Источник: autowp.ru

Прототипы ЗИМА-1 и ЗИМА-2 – это по сути упрощенные "Москвичи". Вместо несущей конструкции здесь использовалась рама, на которую пристраивали переработанные кузова "Москвичей". Модель получила минимум декора, необычную "четырехглазую" переднюю часть и на выбор были доступны две или четыре двери. Силовые агрегаты, подвески и прочее – тоже от АЗЛК. "ЗИМУ" таки решили не производить и начали собирать столичную модель.

Автомобиль получил четыре фары и две или четыре двери. Источник: autowp.ru

Однако ижевские конструкторы не опустили руки и в 1968 году начали работу над автомобилем "Старт", который для советского автопрома оказался революционным. Они захотели создать пятидверный хэтчбек с аэродинамическим дизайном и передним приводом.

Пятидверный хэтчбек "Старт". Источник: autowp.ru

К стандартному силовому агрегату от "Москвича-412" – 1,5-литрового мотора и четырехступенчатой коробке передач – стыковался редуктор, который через карданный вал отправлял тягу назад к передней оси. Из-за этого не надо было разворачивать мотор поперек и проектировать для него новую трансмиссию.

Руководству страны проект не понравился. Единственный прототип закончили и испытали в 1972 году, после чего забросили.

Модель должна быть простой в производстве, но не понравилась властям. Источник: autowp.ru

ВАЗ 2101-80 разрабатывали в 1975 году. Его дизайн получил изящные линии, напоминающие актуальный на тот момент Ford Escort, и доступные две или четыре двери. Автомобиль получил ту же платформу, что у оригинальной модели, которая обещала относительно доступный запуск производства. Однако проект так и не удалось реализовать.

ВАЗ 2101-80, который напоминал Ford Escort. Источник: Максим Жигалкин

Работали в СССР и над наследником ГАЗ-24 – ГАЗ-3101, который должен был получить новый кузов. Впоследствии силовую структуру было решено оставить без изменения, но прототипы, собранные в 1973 году, получили V6, гидроусилители, кондиционеры и ШРУСы. Над автомобилем работали восемь лет, его серийная версия получила индекс 3102.

ГАЗ-3101, который так и не вышел в свет. Источник: autowp.ru

В 1979 году в Тольятти разрабатывали электромобиль ВАЗ-2702 "Пони", который очень напоминал гольф-кары. Уже через год были построены первые грузовики, но они имели тяжелые аккумуляторы, что сильно повлияло на грузоподъемность шасси.

ВАЗ-2702 "Пони", который оказался слишком тяжелым. Источник: autowp.ru

К 1986 году инженеры работали над моделью: заменяли ей сталь на алюминий, чтобы снизить массу и увеличить грузоподъемность, придумывали систему быстросъемных аккумуляторов. Но работа оказалась напрасной. "Пони" мог перевозить 400 кг груза и имел 70 км пробега на полной зарядке в городском цикле.

Грузовик мог перевозить 400 кг. Источник: autowp.ru

ЛАЗ "Украина-1" построили в 1961 году. Концепт от львовских дизайнеров и инженеров даже снялся в фильме "Королева бензоколонки". Автобус получил пневмоподвеску, гидроусилитель руля, электропневматический привод пятиступенчатой МКП, новый 150-сильный V8 от ЗИЛ-130 и роскошный салон на 36 мест.

ЛАЗ "Украина-1" снялся в фильме "Королева бензоколонки". Источник: autowp.ru

Производство не началось, как и у его наследников с индексами 67, 69, 71 и 73 – соответственно годам строительства. Поздние образцы не впечатляли дизайном, потому что строились на базе серийных ЛАЗ-699, но имели богатое оснащение: в салоне можно было пользоваться кофеваркой, холодильником, газовой плитой и туалетом, были предусмотрены два телевизора, магнитофон, гардероб и многое другое. Однако советскому автопрому такая роскошь оказалась не нужна.

ЛАЗ "Украина-1" оказался слишком роскошным для СССР. Источник: autowp.ru

Разрабатывать ВАЗ-2122 "Река", которая в соответствии с названием могла плавать в воде, начали по инициативе военных. Это была не совсем плавающая "Нива", а скорее отдельная модель со своим собственным кузовом – более утилитарным и надежно загерметизированным снизу. Проектирование двух машин велось параллельно, но если гражданская версия довольно быстро дошла к серии, то над военной работали еще 10 лет.

ВАЗ-2122 "Река" заказали военные. Источник: autowp.ru

"Река" прошла полный цикл необходимых испытаний: она умела плавать, десантироваться с парашютом, подходила как для командирского использования, так и для перевозки личного состава, раненых или для установки оружия. Машину даже одобрила государственная комиссия и рекомендовала к производству, но на дворе была уже перестройка, и конструкция оказалась никому не нужной.

Над альтернативой "Нивы" работали 10 лет. Источник: autowp.ru

Эта более компактная и современная альтернатива устаревшим лимузинам ЗИЛ была одобрена Михаилом Горбачевым, хотя и только на этапе первоначальной концепции. ЗИЛ-4102 разрабатывали и прежде, но получив отмашку, прототипы создали довольно быстро.

Концепт ЗИЛ-4102 одобрил Михаил Горбачев. Источник: autowp.ru

У 4102 был несущий кузов вместо рамы, а часть кузовных панелей для облегчения веса изготавливалась из пластика и композитных материалов. Все это позволило снизить массу кузова на полтонны по сравнению с прежней моделью 4104. Мотор V8 на 315 л.с. позволял набрать "сотню" за 10,5 секунды.

Все подвески впервые имели независимую схему, а водительское место стало более удобным. С учетом того, что президент СССР любил ездить за рулем сам, концепция казалась беспроигрышной, но проект прикрыли почти сразу же после демонстрации прототипа Горбачеву.