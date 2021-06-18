Трендовая летняя обувь 2021: много новых моделей

Трендовая летняя обувь 2021: много новых моделей

До лета осталось несколько недель, а значит самое время обновлять запасы летней обуви. Чтобы чувствовать себя комфортно и модно во время жаркой поры, следует приобрести несколько моделей на сезон, сообщает Обозреватель.

Какие главные модные новинки, которые способны подчеркнуть индивидуальность и женственность вашего стиля? Ассортимент трендовой обуви очень широкий, это позволит выбрать вариант, с которым вы не расстанетесь. Этим летом стоит выбирать модели с широкими ремешками. Удобные шлепанцы с анатомической формой подошвы – комфортный вариант.

Шлепанцы на ремешках позволяют регулировать подъем
Шлепанцы на ремешках позволяют регулировать подъем

Босоножки со шнуровкой на шпильке подчеркнут изящную и миниатюрную ножку. Модель подходит под платье и объемные джинсы. Длинные ленты и кожаные ремешки вокруг ноги выглядят очень красиво. Открытые туфли часто надевают голливудские звезды на красную дорожку.

Босоножки на завязках подчеркнут женственный образ
Босоножки на завязках подчеркнут женственный образ

Вьетнамки на каблуках и танкетке стали фаворитами среди модниц. Дизайнеры рекомендуют носить их в офис и на прогулку, сочетать с джинсами палаццо, платьями или юбками.

Вьетнамки стали трендом летней обуви 2021 года.
Вьетнамки стали трендом летней обуви 2021 года.

Спортивные сандалии с широкими ремешками все чаще демонстрируют модницы в Instagram. Сейчас они на пике популярности. Их можно сочетать со спортивной одеждой и повседневными платьями разной длины.

Спортивные сандалии – удобный вариант летней обуви
Спортивные сандалии – удобный вариант летней обуви

Летом в тренде будут сабо на каблуке ярких цветов, они станут отличной альтернативой классическим туфлям. Сабо добавляют шарма даже простому образу, ведь подчеркивают женственность и удлиняют ноги.

Сабо остаются в моде в этом сезоне.
Сабо остаются в моде в этом сезоне.

Сандалии с ремешками – летняя обувь, которую можно носить целый день и не устать от ходьбы. Широкие ремни и плоская подошва must have для долгих прогулок.

Трендовая летняя обувь 2021 – босоножки с широкими ремнями
Трендовая летняя обувь 2021 – босоножки с широкими ремнями

Обувь с деревянной подошвой стилисты советуют выбирать тем, кто любит удобство и хочет быть в тренде. "Деревянные" босоножки станут модным акцентом в образе.

Обувь с грубой подошвой с декором стала трендом в 2021
Обувь с грубой подошвой с декором стала трендом в 2021

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