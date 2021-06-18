Трендовая летняя обувь 2021: много новых моделей

До лета осталось несколько недель, а значит самое время обновлять запасы летней обуви. Чтобы чувствовать себя комфортно и модно во время жаркой поры, следует приобрести несколько моделей на сезон, сообщает Обозреватель.

Какие главные модные новинки, которые способны подчеркнуть индивидуальность и женственность вашего стиля? Ассортимент трендовой обуви очень широкий, это позволит выбрать вариант, с которым вы не расстанетесь. Этим летом стоит выбирать модели с широкими ремешками. Удобные шлепанцы с анатомической формой подошвы – комфортный вариант.

Шлепанцы на ремешках позволяют регулировать подъем

Босоножки со шнуровкой на шпильке подчеркнут изящную и миниатюрную ножку. Модель подходит под платье и объемные джинсы. Длинные ленты и кожаные ремешки вокруг ноги выглядят очень красиво. Открытые туфли часто надевают голливудские звезды на красную дорожку.

Босоножки на завязках подчеркнут женственный образ

Вьетнамки на каблуках и танкетке стали фаворитами среди модниц. Дизайнеры рекомендуют носить их в офис и на прогулку, сочетать с джинсами палаццо, платьями или юбками.

Вьетнамки стали трендом летней обуви 2021 года.

Спортивные сандалии с широкими ремешками все чаще демонстрируют модницы в Instagram. Сейчас они на пике популярности. Их можно сочетать со спортивной одеждой и повседневными платьями разной длины.

Спортивные сандалии – удобный вариант летней обуви

Летом в тренде будут сабо на каблуке ярких цветов, они станут отличной альтернативой классическим туфлям. Сабо добавляют шарма даже простому образу, ведь подчеркивают женственность и удлиняют ноги.

Сабо остаются в моде в этом сезоне.

Сандалии с ремешками – летняя обувь, которую можно носить целый день и не устать от ходьбы. Широкие ремни и плоская подошва must have для долгих прогулок.

Трендовая летняя обувь 2021 – босоножки с широкими ремнями

Обувь с деревянной подошвой стилисты советуют выбирать тем, кто любит удобство и хочет быть в тренде. "Деревянные" босоножки станут модным акцентом в образе.