Секреты ухода за кожей вокруг глаз

Уход за зоной вокруг глаз в целом такой же, как и за кожей всего остального лица, но в некоторых случаях его нужно усилить. ﻿Об этом в своем Instagram рассказала косметолог Яна Фокси, сообщает РБК-Украина.

Яна рассказала, что уход начинается с очищения.

Очищение. Если нет водостойкого макияжа, очищайте эту зону пенкой. Если есть - придется очищать отдельно. Есть 2 способа:

Гидрофильный бальзам + пенка.

Средство для снятия макияжа + пенка.

Важно: никакой мицеллярной воды. Только если вы в тайге, лесу или Африке (остатки смывать).

Защита от солнца. Такая же, как для всего лица. Для раздраженной кожи - только физические фильтры. Есть специальные стики с spf. Солнечные очки - обязательно. Spf-крем защитит нежную кожу вокруг глаз, но не сетчатку глаз, которая получает от солнца серьезный вред.

Увлажнение / питание.

Если у вас молодая кожа или проблем с кожей вокруг глаз нет, вам не нужен отдельный крем. Подойдет ваш крем для лица (с хорошим составом). Не нужно усложнять.

Если кожа не молода или есть проблемы с зоной вокруг глаз, нужен дополнительный уход. Если кожа не чувствительная, можно наносить сыворотки для лица (не агрессивные).

Самые распространенные проблемы с кожей под глазами

"Гусиные лапки" (морщинки вокруг глаз). Внутрь - омега-3, полноценное питание и 1-5 - 2 л воды.

Увлажняем: гиалуроновая кислота, мезороллер - способ для бесстрашных, хиджама тоже подходит. Микротоки.

"Синяки" под глазами. Спим, как следует. Укрепляем сосуды (витамин С, витамин К2, консультация врача).

Уплотняем и осветляем: витамин С, ниацинамид, пептиды, ретиноиды (это уже anti-age уход), мезороллер и хиджама, микротоки.⠀

"Мешки" под глазами. Если они постоянно, то кроме лечения причины ничего не поможет. Инъекции визуально (и только) улучшат внешний вид. Кремы и патчи лучше наносить холодненькими.