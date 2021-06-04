Нужно ли пить витамин Д летом: эксперт дала исчерпывающий ответ

Нужен ли дополнительный прием витамина D летом? Основной источник витамина D для нас не солнце, а еда, напоминает нутрициолог Юлия Макаренкова, сообщает РБК-Украина.

На странице в Instagram эксперт отметила, что через солнечные лучи в подкожной жировой клетчатке у нас может синтезироваться примерно до 20% витамин D.

И зависит от многих факторов:

от загрязнений окружающей среды

от длины волны УФ-лучей.

от пигмента кожи, более смуглая кожа - меньше синтез витамина D.

когда вы загорели и ваша кожа приобрела бронзовый оттенок, то синтез витамина D снижается.

возрастной фактор. С возрастом уменьшается количество подкожной жировой клетчатки. Люди 60+ в зоне риска по низким показателям витамина D по крови и риска потери костной массы.

Кожа помнит каждое обгорание на солнце на клеточном уровне.

Если вы не принимаете витамин D летом, вы снижаете антиоксидантную защиту, УФ лучи один из главных провокаторов преждевременного старения кожи. Под действием УФ лучей запускается окисление липидов и повышенный риск гиперпигментации. Адекватный уровень витамин D служит своего рода фотопротектором, поддерживает регенерацию кожи, обладает противовоспалительным эффектом. Оптимально, дозировку подбирать индивидуально, исходя из ваших показателей.