Врач рассказал, как по мышцам определить дефицит витаминов

Мышца - это орган, по состоянию которого можно судить о наличии дефицита различных нутриентов, сообщает Доктор Берг.

Если у вас слабость в мышцах, то витамин Е - самый быстрый способ добавить им сил.

Если у вас в мышцах боль или воспаление - это может быть дефицит витамина Д. У многих людей есть дефицит витамина Д. Если у вас болит поясница (необязательно мышца), то примите витамин D. Этот витамин поможет вам избавиться от боли в мышцах.

Как по мышцам определить дефицит витаминов? Почему сводит ноги? Нехватка витаминов в организме – какие признаки? Смотрите более подробно в видео.