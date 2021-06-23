Признаки болезней, которые можно "прочесть" по лицу

Когда в организме происходит какой-то сбой или воспалительный процесс, он начинает об этом сигнализировать определенными симптомами. Есть болезни, которые можно распознать самостоятельно, достаточно просто внимательно посмотреть на свое лицо. О чем идет речь, сообщает Комментарии.

Сухие, шелушащиеся кожа и губы

Пересохшая кожа лица и губы могут указывать на серьезное обезвоживание, на нарушения в работе потовых желез, которые в свою очередь могут сигнализировать о развивающемся диабете или проблемах с щитовидной железой. Помимо этого, очень сухая кожа лица может быть признаком псориаза или экземы.

Избыток волос на лице

Из-за синдрома поликистозных яичников — дисгормонального заболевания, у женщин может наблюдаться гирсутизм (избыточный рост волос на теле и лице). Это происходит из-за того, что в женском организме повышается уровень мужских гормонов.

Небольшие пятна желтого цвета на веках

Эти небольшие очаги холестерина, которые называются ксантелазмой, серьезно повышают риск развития заболеваний сердца. Результаты исследования показали, что у пациентов с ксантелазмой был зафиксирован более высокий ИМТ и общий уровень холестерина.

Изменившийся цвет лица

Если вы заметили, что у вас изменился цвет лица — не затягивайте поход к врачу. Бледность может указывать на развивающуюся анемию — пониженный уровень эритроцитов и/или гемоглобина в крови. А желтый оттенок может сигнализировать о проблемах с печенью.

Сыпь и пятна

Регулярно появляющиеся на лице пятна, прыщи или сыпь может быть причиной нарушений пищеварения, а еще такой признак может говорить об аллергической реакции, экземе и розацеи (кожном заболевании).