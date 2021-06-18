Яркие спальни в современном стиле: особенности

Спальня - это личное пространство с хорошей планировкой. А так как у каждого человека своя трактовка этих терминов, то и дизайн современной спальни может быть спокойным и умиротворяющим, или же ярким и заряжающим позитивом, сообщает Дела домашние.

Основные черты, присущие современному стилю - больше свободного места, воздуха, света. Не стоит занимать все углы тумбочками, а стены – шкафами.

При зонировании комнаты лучше ориентироваться на главный предмет мебели, компонуя все остальное вокруг спального места. Это может быть рабочий стол с ноутбуком, телевизор на стене, кресло для чтения. Смотрите более подробно в видео.