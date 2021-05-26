Добавки для здоровья дыхательной системы
Астма - очень серьезное заболевание. Характерным ее симптомом является мучительный, удушливый кашель. Хорошей профилактикой астмы будет прием некоторых пищевых добавок. Что служит причиной развития этого недуга и каковы факторы риска, сообщает Econet.
Астма считается хроническим воспалительным недугом. Симптоматика заболевания - хрипы, ограничение потока воздуха - варьируются от слабых до тяжелых. Астма характеризуется хроническим воспалением дыхательных путей и усиленной чувствительностью гладких мускулов.
Точная причина астмы не известна, но факторы риска следующие:
- семейный анамнез аллергических патологий (аллергический ринит, экзема),
- наследственность,
- пол: среди взрослых заболевание чаще проявляется у женщин,
- нехватка питательных компонентов (магний, жирные кислоты омега-3, антиоксиданты),
- избыточный вес.
Факторы внешней среды, которые вызывают / обостряют симптоматику астмы:
- аллергены
- медикаментозные препараты
- пищевые добавки, консерванты
- раздражители (дым, автомобильные выхлопные газы)
- вирусные респираторные инфекции
- перемена погоды.
Добавки для здоровья дыхательной системы
Магний
Mg - микроэлемент, который является кофактором в более чем 300 ферментативных реакциях в нашем организме. Он работает в создании энергии, функциях нервов, сокращении мускулатуры и прочих биомеханизмах. Нехватка минерала Mg может оказаться результатом приема медикаментов, употребления большого количества переработанных пищевых продуктов.
С дефицитом Mg связаны следующие состояния: астма, депрессия, эпилепсия.
Омега-3
Добавки рыбьего жира имеют в составе эйкозапентаеновую к-ту и докозагексаеновую к-ту, жирные кислоты омега-3. Так как астма связана с воспалением в организме, полезно использовать противовоспалительный эффект указанных жирных кислот у больных этим недугом. Полиненасыщенные жирные кислоты способны снизить число случаев астмы у детей.
Витамин C
Витамин С - мощный антиоксидант, который в высокой концентрации присутствует в цитрусовых (апельсинах, грейпфрутах, лимонах), папайе, капусте брокколи и брюссельской. Наблюдается определенная корреляция между тяжестью болезни и присутствием активных форм кислорода страдающих астмой. Работая в качестве донора водорода, витамин С снижает окисление в организме - процесс, который связан с воспалением в дыхательных путях. Высокая концентрация витамина С в пищевом рационе снижает вероятность возникновения астмы.