Модная летняя обувь: трендовые босоножки 2021

Если вы решили обновить свой гардероб, тогда рекомендуем обратить внимание на эти пары обуви, которые несомненно украсят ваши ножки, сообщает УНИАН.

Прозрачные босоножки

Это хит сезона. Мало того, что они минималистичные, так еще и невероятно удобные. Вы только посмотрите на них. А главное их преимущество в том, что они легко протираются от грязи и пыли.

Босоножки с цепями

Не секрет, что цепи сейчас на пике своей популярности. Их внедряют не только в качестве аксессуаров, но и крепят на обувь. Поверьте, в такой обуви вы точно создадите WOW-эффект.

Босоножки на шнуровке

Это еще один тренд, который, пожалуй, закрепится надолго. Обратите внимание, что шнуровка должна быть прочной, чтобы ваша ножка не скользила. Также присмотрите к модным принтам - змеиный, расцветка коровьего окраса и леопард.

Босоножки на липучках

Этот вариант обуви подходит для тех, кто предпочитает более спортивный стиль. При этом босоножки на липучках выглядят мегастильно, и их также можно сочетать с casual-look.