Назван самый модный аксессуар лета 2021

Панама в летнем сезоне 2021 перестала быть аксессуаром исключительно пляжного стиля, перейдя в список вещей, которые отлично сочетаются с повседневной одеждой. Так, здесь пригодятся как рубашки в клетку и цветочные платья, так и льняные брюки, сообщает Обозреватель.

Панамы из плотного хлопка или яркой кожи, представленные ранее на показах всемирно известных дизайнеров, рекомендуется комбинировать с весенними юбками и кардиганами, джинсами и бомберами.

Новый тренд этого сезона смело демонстрируют на собственном примере знаменитые модницы. К примеру, Белла Хадид, Эльза Хоск, Оливия Руай и Бланка Миро являются большими поклонницами стильных панамок, которые они не боятся сочетать с различными нарядами и неординарными аксессуарами.

Панама в моде этим летом.
Панама в моде этим летом. Источник: Sandro
Панамы актуальны в этом сезоне.
Панамы актуальны в этом сезоне. Источник: Anna Sui
Панама в тренде летом 2021.
Панама в тренде летом 2021. Источник: Etro
С чем носить панаму летом 2021.
С чем носить панаму летом 2021. Источник: Philosophy di Lorenzo Serafini
Панама снова в моде.
Панама снова в моде. Источник: Iceberg
Панама стала хитом лета 2021.
Панама стала хитом лета 2021. Источник: Ami

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