Назван самый модный аксессуар лета 2021

Панама в летнем сезоне 2021 перестала быть аксессуаром исключительно пляжного стиля, перейдя в список вещей, которые отлично сочетаются с повседневной одеждой. Так, здесь пригодятся как рубашки в клетку и цветочные платья, так и льняные брюки, сообщает Обозреватель.

Панамы из плотного хлопка или яркой кожи, представленные ранее на показах всемирно известных дизайнеров, рекомендуется комбинировать с весенними юбками и кардиганами, джинсами и бомберами.

Новый тренд этого сезона смело демонстрируют на собственном примере знаменитые модницы. К примеру, Белла Хадид, Эльза Хоск, Оливия Руай и Бланка Миро являются большими поклонницами стильных панамок, которые они не боятся сочетать с различными нарядами и неординарными аксессуарами.

Панама в моде этим летом. Источник: Sandro

Панамы актуальны в этом сезоне. Источник: Anna Sui

Панама в тренде летом 2021. Источник: Etro

С чем носить панаму летом 2021. Источник: Philosophy di Lorenzo Serafini

Панама снова в моде. Источник: Iceberg