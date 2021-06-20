Распространенные ошибки при использовании банковских карт

Украинцы неправильно пользуются банковскими картами и в результате становятся жертвами мошеннических схем. Среди главных ошибок – неправильное хранение данных и разглашение реквизитов, сообщает ITech.

Ниже указаны топ самых распространенных нарушений. Всего аналитики насчитали десять неправильных действий, которые могут привести к потере средств.

Хранение секретных данных для использования карты в кошельке

Хранение секретных данных, к которым относятся PIN-код к карте, пароль и логин для входа в онлайн банкинг и тому подобное. Это достаточно популярная ошибка, которую допускаются люди всех возрастов. Аргументов относительно правильности этого приводится достаточное количество, но все они не верны, так как при потере кошелька с банковской картой, злоумышленники или люди, которые найдут кошелек, смогут снять наличные с вашей карты.

Разглашение реквизитов незнакомым людям

Также распространенная ошибка большинства украинцев. Касается это больше тех людей, которые сильно доверяют людям и верят в их правильность. Что можно отнести к таким реквизитам? Прежде всего, это номер банковской карты, срок действия, секретный код CVC / CVV2, фамилию и имя держателя карты.

После окончания срока действия карты, не выпускать новую или не закрывать свой счет в банке

Большинство украинцев считают, что если срок действия банковской карты закончился, то и сотрудничество с банком автоматически завершится. На самом это не так и ваше сотрудничество с банком продолжается. В большинстве случаев, если у вас именная карта (подробнее о разнице между именной и неименной картой), то банк ее перевыпустит и вы можете даже не знать о ее наличии, но оплатить ее все равно придется. Хотя вы и не будете знать об этом, штраф за неоплату все равно будет “капать”.

Подозрительные банкоматы и снятия с них наличности

Такая ошибка также касается тех людей, которые доверчивые и считают, что никто не захочет завладеть их средствами. Сейчас мошенники часто используют стороннее оборудование для того, чтобы узнать максимальное количество конфиденциальной информации о владельцах банковской карты. Если банкомат размещается в малолюдных местах или в туристических местах, то велика вероятность, что мошенники бродят рядом в ожидании момента, когда вы захотите снять наличные в конкретном банкомате.

Отдавать свою банковскую карту посторонним людям, да еще и сообщать им PIN-код

Такую ошибку часто совершают в магазинах, где принимается безналичный расчет. Достаточно часто, кассиры не хотят передавать терминал в руки покупателя и требуют передать им вашу банковскую карту и сообщить ее пин-код для проведения оплаты. Ни в коем случае так не делайте и требуйте передачу терминала для ввода пин-кода персонально вам в руки.

Оповещения о проведении оплаты

Достаточно часто украинцы отказываются от подключения услуги получения уведомлений. Это больше касается тех пользователей, которые считают, что это опасно и кто-то сможет “нечто” похитить с их счета, прочитав такое сообщение.

Также причиной для отказа часто служит то, что эта услуга платная. Большинство украинских банков предлагают эту услугу бесплатно, поэтому рекомендуется ее использовать, чтобы знать обо всех оплатах, которые выполняются с вашего счета.

Телефонные мошенники и доверие к ним

Ошибка, которую допускает также большинство украинцев, сообщая мошенникам большое количество конфиденциальных данных. Запомните, банковские работники никогда не будут требовать от вас данных для входа в онлайн-банкинг (монобанк, Приват 24 и т.п.), данных вашей карты, данных с полученных смс от банка и тому подобного.

Сотрудники банка могут только пригласить вас в ближайшее отделение банка, сообщить вам о выгодных условиях по кредиту или депозиту, или сообщить о новых акциях банка.