Названы неожиданные причины проблем с зубами

Самые небольшие хронические патологии в полости рта уже могут стать причиной воспалений в организме. И наоборот, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.

Инфекция из больного зуба попадает в кровоток и распространяется по всему телу, вызывая неприятные последствия, которые со временем перерастают в болезни, рассказала Катерина.

попадает в кровоток и распространяется по всему телу, вызывая неприятные последствия, которые со временем перерастают в болезни, рассказала Катерина. Банальный кариес может быть не только следствием несоблюдения гигиены полости рта, но и симптомом нарушения работы разных органов.

может быть не только следствием несоблюдения гигиены полости рта, но и симптомом нарушения работы разных органов. Неправильный прикус не стоит воспринимать только как косметический дефект и возможность полноценно пережевывать еду. От формы прикуса зависит работа всей зубочелюстной системы. Его коррекция у грамотного врача-ортодонта отразится на гармонии лица и улыбке, рассказала врач.

А также улучшит состояние позвоночника, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта. Нередко наблюдается взаимосвязь между неправильным прикусом и головными болями.

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Диеты. Удивляться тут нечему. ЖКТ напрямую связан с ротовой полостью.

Удивляться тут нечему. ЖКТ напрямую связан с ротовой полостью. Нарушение бактериального равновесия в полости рта и желудочно-кишечном тракте.

в полости рта и желудочно-кишечном тракте. Несоблюдение питьевого режима. Когда вы пьете ограниченное количество воды, секреция слюны снижается и патогенные бактерии получают полную свободу для вредительства.

Когда вы пьете ограниченное количество воды, секреция слюны снижается и патогенные бактерии получают полную свободу для вредительства. Болезни внутренних органов: желудка, кишечника, почечная и печеночная недостаточность, сахарный диабет и др.

желудка, кишечника, почечная и печеночная недостаточность, сахарный диабет и др. Заболевания ЛОР-органов: ларингиты, фарингиты, тонзиллиты.

Своевременное обращение к врачу-ортодонту и восстановление нормального расположения зубов, помогает убрать боли в шее, мигрени. Позволит восстановить работу органов дыхания, снизить риск развития различных патологий, связанных с общим состоянием здоровья, подытожила Григорьева.