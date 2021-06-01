9 главных вещей летнего гардероба 2021: модные образы

Лето уже на пороге, так что пора составить грамотный актуальный гардероб на любимое многими время года. В 2021 нам точно понадобятся босоножки "подо все" и летящие платья, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Базовая подборка самых нужных вещей для того, чтобы стильно провести лето. ⁣⁣⠀

  • Брючный костюм - отличная инвестиция в гардероб.
Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021
  • Трикотажный костюм - комфортно, удобно, просто.
Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021
  • Базовая футболка без декора - на все случаи жизни.
Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021
  • Цветная кожаная куртка.
Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021
  • Цветной тренч.
Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021
  • Летящее платье - для прогулок и деловых встреч.

Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021

  • Свободные шорты - и на отдых, и по городу.

Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021
  • Босоножки "подо все".
Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021

  • Солнечные очки, чтобы дополнить образ.
Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021

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