Какие точки на теле помогут снять тревогу и стресс

В современном мире нас окружает множество факторов, которые вызывают стресс, нервное напряжение и нервные заболевания. Им поддаются люди любого возраста, тем самым вредя своему здоровью. Есть на нашем теле и точки, нажав на которые, можно улучшить самочувствие и "очиститься" от стресса, сообщает Комментарии.

С помощью рефлексотерапии — древнего метода лечения — можно расслабиться и помочь внутренним органам самовосстановиться. Какие же рефлекторные точки нужно нажимать?

Запястье

Чтобы найти точку на запястье, нужно от основания ладони отмерять расстояние, равное двум ширинам ногтя большого пальца руки. На точку, где находятся 2 большие ветви вен, положите большой палец. Нажимайте на нее, пока не почувствуете легкую боль. Помассируйте точку, удерживая давление. То же самое выполните на противоположном запястье.

Каждый раз, когда вы испытываете стресс или тревогу, выполняйте эту технику. Она поможет успокоиться.

Ладони

Эта точка расположена ниже большого пальца, между средним и указательным пальцами, на мягкой области рядом с большим пальцем. Надавите на эту точку, медленно сжимайте и выпрямляйте пальцы, удерживая давление. Повторите упражнение не менее 10 раз, а затем сделайте то же самое на противоположной руке.

С помощью этой точки можно увеличить энергию и расслабиться.

Ногти

Поместите один ноготь большого пальца на другой. Нажмите на ноготь в центре и удерживайте давление около 30 секунд. Повторите эту технику с противоположным ногтем.

Такая техника стимулирует гипофиз и эндокринные железы, помогает поддерживать уровень гормонов на оптимальном уровне.

Ступни

Сядьте и положите одну ногу на другую так, чтобы было удобно работать со стопой. Рабочая точка находится на подушечке стопы, немного выше арки стопы. Положите большой палец в основание, прямо в центр подушечки. Прикладывайте давление, пока не почувствуете легкую боль. Немного помассируйте и повторите то же самое с другой ногой.

Этот прием уменьшает эмоциональный стресс и помогает уснуть.