Фишинговые сайты: как уберечься от мошенников

По данным Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА), порядка 77% всех мошеннических операций приходится на интернет-пространство, сообщает Banker.ua.

В первом квартале текущего года ЕМА внесла в черный список 370 паспортов, 748 идентификационных кодов и 514 телефонов получателей несанкционированных платежей и мошеннических кредитов.

И это только выявленные случаи. На самом деле количество интернет-афер в разы больше.

Где чаще всего орудуют мошенники?

Если опираться на данные ЕМА, то больше всего случаев мошенничества зарегистрированы в Днепропетровской и Донецкой областях – 22%. На столицу приходится всего 14% случаев. Но Киев служит как раз местом для обналичивания украденных денег. Чаще мошенники приезжают в Киев в надежде незаметно вывести средства, которые были похищены с карт и счетов украинцев.

Каковы масштабы бедствия? Сколько мошенникам удалось украсть?

В прошлом году киберпреступники смогли украсть порядка 271 млн грн. В этом году цифра будет приблизительно такая же, так как украинцы по-прежнему несерьезно относятся к безопасности в сети. А введение локдауна стимулирует увеличение покупок в интернет-магазинах, то есть там, где больше всего мошенников.

Т.е. больше всего случаев кражи средств приходится на интернет-магазины?

Да, именно. Кибермошенники создают фейковые сайты интернет-магазинов или копируют сайты существующих интернет-площадок. После получения оплаты за товар аферисты просто исчезают, а сам сайт перестает работать.

Как же защититься от таких афер? Ведь без интернет-покупок уже невозможно представить жизнь.

Самый простой способ — покупать товары на проверенных сайтах и маркетплейсах. Их сейчас в Украине достаточно. Во-вторых, нужно тщательно проверять название сайта в поисковой строке, ведь часто мошенники просто копируют существующие сайты и меняют в адресе сайта одну или две буквы. Зачастую обыватель даже не видит разницы, а деньги с карт уходят в карман мошенникам.

Я пользуюсь мобильным приложением интернет-магазинов. Насколько это рискованно?

Покупки с мобильных телефонов еще более рискованные. Как правило, на компьютерах установлены антивирусные программы, которые блокируют подозрительные сайты, а вот для телефонов такая функция остается непопулярной. Кроме того, совершая покупку с помощью телефона, вы привязываете данные карты к своему номеру, что облегчает кражу данных.

Компьютерные технологии стремительно развиваются. Разве до сих пор не найден способ защиты от киберпреступников?

На самом деле, во многом сохранность данных и денег зависит от самих пользователей. Чаще всего украинцы по собственной невнимательности лишаются денег, передавая данные банковской карты сторонним лицам или внося данные в форму на фишинговых сайтах, чего делать категорически нельзя.

И как защититься от мошенников?

Запомните несколько простых правил: