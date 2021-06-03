Какой овощ может снизить риск сердечного приступа

Здоровое питание – важный фактор снижения общего риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. В связи с этим, эксперты рекомендуют добавлять в рацион продукты, которые улучшают ее работу. Особое внимание стоит уделить спарже, сообщает Комментарии.

Медики говорят, что проблемы с сердцем игнорировать нельзя, около 25% всех сердечных приступов возникают внезапно и в любом возрасте. Они вызваны прерыванием кровоснабжения сердца и требуют незамедлительного медицинского вмешательства. Однако, можно предотвратить появление этого опасного состояния. Исследователи уверяют, что для этого важно обогатить свой рацион спаржей. В ее составе есть фолаты, которые препятствуют накоплению в организме гомоцистеина — вредной аминокислоты. При ее повышении в крови у человека увеличивается риск заболеваний сердца и сосудов.

Кроме этого, спаржа богата на клетчатку, которая помогает контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови.

Эксперты также назвали продукт, который стоит ограничить в рационе, если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Речь идет о кокосовом масле. Исследователи из Сингапура выяснили, что его регулярное употребление приводит к повышению уровня "вредного" холестерина в крови, а это увеличивает риск появления сердечных заболеваний.

Напомним, что состояние здоровья сердечно-сосудистой системы во многом зависит от нашего рациона, поэтому его стоит обогащать правильными продуктами, например, фасолью. Эксперты говорят, что эта бобовая культура защищает от болезней сердца.