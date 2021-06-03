Топ-4 нутрицевтика, которые избавят от головной боли и вернут сон

И взрослые, и дети часто жалуются на головную боль: ну а если голова болит довольно часто, то нарушается сон. Не только стресс, усталость или сопутствующие болезни заставляют нас хвататься за голову. Причина может быть в дефиците микроэлементов, устранить который можно за счет нутрицевтиков, сообщает Сегодня.

Нутрицевтики – что это и чем они помогут при головной боли и бессоннице?

Нутрицевтиками называют биологически активные добавки, которые помогают скорректировать состав нашего рациона и обеспечить нужным для организма количеством полезных веществ. Возникло это слово из двух других – "Питание" (Nutrition) и "Фармацея" (Pharmaceutical).

Нутрицевтики – это не только минералы и витамины, а также растительные экстракты, некоторые пищевые продукты, которые получают из растительного сырья или путем синтеза веществ, идентичных их природным аналогам.

Такие добавки помогают улучшить здоровье и исправить дефицит того или иного вещества в организме. Ведь с недостатками некоторых элементов связано наше плохое самочувствие, в том числе головная боль и нарушения сна. Эти две неприятные проблемы, как подчеркивают исследователи, связаны: частые головные боли приводят к бессоннице и наоборот, если человек плохо спит, то у него начинает болеть голова.

Часто головная боль, особенно у детей и подростков, может возникать из-за дефицита магния в организме. Добавки с магнием и другие нутрицевтики, как выяснили ученые, могут помочь нормализовать сон, снизить головную боль. А их преимущество в том, что побочных эффектов такие препараты практически не имеют.

Какие же нутрицевтики особенно хороши при головной боли и бессоннице?

Исследователи называют 4 нутрицевтика, которые доказали свою эффективность в данном вопросе:

1. Мелатонин. В организме этот гормон производится головным мозгом (шишковидным телом – эпифизом) и играет решающую роль в регуляции нашего циркадного ритма. По ряду причин выработка мелатонина может нарушаться, тогда именно дополнительный прием препарат может помочь наладить сон. Мелатонин наиболее эффективен при бессоннице в начале сна, то есть если есть проблемы с засыпанием.

Добавки с мелатонином, триптофаном и витамины группы В помогут выспаться. Добавки с мелатонином способны снижать тревожность, помогают отрегулировать наши биологические ритмы, сон возвращается, и как следствие – проходит головная боль.

2.Триптофан. Эта протеиновая аминокислота входит в состав животных белков и помогает синтезу мелатонина, серотонина, других веществ и гормонов в организме. Добавки с триптофаном помогли снизить количество приступов головной боли и реже принимать обезболивающее.

3. Магний. Этот элемент нам необходим для множества ферментативных реакций, которые происходят в организме, а также магний участвует в энергетическом обмене. Недостаток магния влияет на функции нейронов и часто дефицит именно этого элемента наблюдается у людей с хроническими головными болями. Препараты магния при головных болях используют и для взрослых, и для детей.

4. Витамины группы В. Эти вещества не только помогают происходить различным ферментативным процессам в нашем организме, а также задействованы в синтезе мелатонина и серотонина. А еще витамины группы В наполняют нас энергией.

Исследование подтвердило эффективность добавок с витаминами группы В при борьбе с бессонницей – особенно в плане ночных пробуждений. То есть человек спит более крепко, принимая такие нутрицевтики. Также уже после месяца приема витамнов группы В медики отмечают снижение количества приступов головной боли.

Но напомним, что несмотря на то, что нутрицевтики продаются без рецептов, их применение следует согласовывать с врачом!