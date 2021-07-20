Боли в руке при работе с компьютерной мышкой: причины и решение

Что ж, сейчас большая часть нашей жизни проходит за компьютером, поэтому скорее всего вы не понаслышке знаете, насколько часто и сильно может болеть кисть правой руки от работы с компьютерной мышкой. Эта проблема сейчас настолько распространена, что врачи всего мира забили тревогу, сообщает Популярная механика.

Усталость в руке и периодически возникающие в ней болевые ощущения — это типичная проблема, с которой сталкиваются не только завзятые геймеры, сутками напролет проводящие за компьютером, но и обычные люди (офисные сотрудники, менеджеры, инженеры, журналисты и т. д.). Медики окрестили эту проблему «синдромом запястного канала» или «туннельным синдромом».

Болевые ощущения возникают из-за повышенной нагрузки (перенапряжения) в сухожилиях и мышцах кисти, а также из-за однообразных движений кисти и пальцев.

Почему это происходит? В нашей руке находятся срединный и локтевой нервы — это пучок нервов, ветви которого иннервируют большую часть кисти. Они проходят рядом с так называемым запястным каналом. Длительный изгиб сустава, неудобное положение руки и множество однообразных движений приводят к ухудшению кровоснабжения мышц кисти, что, в свою очередь, вызывает деструктивные процессы в мышцах и сухожилиях.

Первое время это не вызывает особых проблем, и болезненные ощущения проходят быстро — достаточно сделать перерыв на пару дней, отложив в сторону работу. Ну, и убрав мышку в ящик стола, разумеется. Однако если ничего не предпринимать, то проблема усугубляется. Начинается отек мышц и сухожилий — так как жидкость из них не выводится должным образом. Этот отек начинает давить на срединный и локтевой нервы и прилегающие сосуды, вызывая недостаточность снабжения их кислородом. Симптомами становятся уменьшение чувствительности кистей, болезненные ощущения, острое покалывание в пальцах и слабость ладоней. Фоном идет ноющая боль, которая усиливается по ночам, мешая спать. На этой стадии заболевания вам уже требуется консультация врача, лекарственная терапия и ежедневные упражнения для руки. И да — никакой компьютерной мышки в ближайшие недели!

Большинство врачей единодушно сходятся в том, что есть три задачи, решив которые, вы сможете избежать проблем. Что предпринять, чтобы избежать туннельного синдрома?

1) Обеспечить правильное положение тела.

Крайне важно грамотно обустроить рабочее место за компьютером, чтобы тело не испытывало лишнего перенапряжения. Вам необходима прочная основа под локтями и поясницей. При этом угол между поверхностью стола и кистью должен быть в пределах 30-40 градусов. Сохраняйте прямой угол между предплечьем и плечом, а кисть и предплечье должны находиться примерно на одной линии. Добиться этого не слишком сложно. Достаточно подстроить под себя высоту стола, а также рабочее кресло (высота, угол наклона спинки и т. д.).

2) Ежедневно выполнять гимнастику рабочей рукой.

Не считайте такую гимнастику утомительной рутиной. На нее достаточно тратить всего пару минут, но выполнять ее необходимо несколько раз в день — утром, во время рабочих перерывов, вечером перед сном.

Комплекс упражнений:

Сжать и разжать кулаки, раскрывая ладонь как можно сильнее (5–10 раз).

Потрясти каждым пальцем рабочей руки, затем вращать им по часовой стрелке и против (5-10 раз).

Крепко сжать кулаки обеих рук и вращать их одновременно то в одну, то в другую сторону (10 раз).

Сложите ладонь к ладони и затем поочередно разводите в стороны парные пальцы и соединяйте их (по 5 раз каждой парой пальцев).

Соедините кисти в замок и выпрямите пальцы. Выгните пальцы вниз, выводя запястья наверх (10 раз).

Медики рекомендуют добавить еще тренировки в фитнес-клубе. Занятия со свободными весами и работа на тренажерах на верхнюю часть корпуса отлично сказываются на состоянии сухожилий и мышц рук.

3) Купить правильный гаджет

Современные компьютерные мышки крупных производителей проектируются с учетом длительного ежедневного использования человеком в офисе или дома. И все же при выборе мышки необходимо учитывать такие важные факторы, как ваш размер кисти, привычный тип хвата мыши, ее форму и так далее. Кстати, важный момент: нельзя забывать о том, что помимо мышки мы пользуемся еще и клавиатурами. Изогнутая подставка для запястий с мягкой амортизацией помещает предплечья прямо над клавиатурой, обеспечивая на 54% большую поддержку запястий и на 25% меньшее их сгибание. Ну а регулируемая подставка для ладоней удерживает запястья в естественном положении (и неважно, сидите вы или стоите).