Как распознать фальшивые деньги
Согласно исследованию Национального банка Украины, мошенники, подделывая банкноты гривны, чаще всего рассчитывают на невнимательность людей. Поэтому при получении наличных денег важно обращать внимание на специальные защитные знаки, сообщает Слово и дело.
НБУ рекомендует использовать как минимум три способа проверки купюр: на ощупь, с помощью света и изображения на купюре.
Необходимо взять банкноту гривны в руки и понять, что купюра плотная с присущей ей характерной рельефностью отдельных изображений, что находятся на лицевой стороне. Они могут появиться только благодаря специальному виду печати.
Для проверки с помощью света, в первую очередь нужно убедиться в наличии водяных знаков, совмещенных изображений и фрагментов цифрового обозначения номинала, которые выполнены с лицевой и оборотной сторон. При рассмотрении банкноты против света они становятся целостными, без разрывов и смещений.
Кроме того, защитная лента должна полностью быть погруженной в толщу бумаги. Если смотреть на нее с увеличительным стеклом, можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения цифрового обозначения номинала, надписей «ГРН» и трезубец – малый Государственный Герб Украины.
И, наконец, последнее, на что нужно обратить внимание в обязательном порядке — это изображения, которые меняют цвет при рассматривании купюры под разными углами зрения, которые имеют кинетический эффект, и наличие частично введенной в толщу бумаги полимерной защитной ленты. Она также содержит защитные знаки.
Кроме всего прочего, латентное изображение цифрового обозначения номинала банкноты должно быть видимым при рассмотрении банкноты на уровне глаз против света.