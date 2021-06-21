Какой массаж самый эффективный от целлюлита
В последнее время сухой массаж тела - брашинг - стал очень популярен. И не зря. Но не все обещания относительного него обоснованы. Об этом рассказала косметолог Яна Фокси, сообщает РБК-Украина.
На что способна эта процедура:
- Отшелушивание омертвевших клеток кожи. Кожа становится мягче.
- Помогает при гиперкератозе (гусиная кожа).
- Стимулирует нервные окончания.
- Помогает с утра взбодриться.
- Стимулирует кровообращение.
- Есть мнение, что брашинг стимулирует лимфоток и помогает в борьбе с целлюлитом. Научных доказательств пока нет. Вы можете проверить это только на собственном опыте.
Почему сухой массаж лучше?
На сухой коже трение сильнее, чем на влажной, и эффект усиливается в разы. Несмотря на то, что такой массаж советуют чуть ли не каждый день, по 5 минут пару раз в неделю - более, чем достаточно.
Кому нельзя использовать брашинг
Несмотря на пользу, существуют также и противопоказания к брашингу:
- Дерматологические заболевания, аллергия;
- Поврежденная и раздраженная кожа;
- Солнечный ожог;
- Варикоз.
Если вы только начинаете массаж, лучше выбрать щетку помягче (с синтетическим ворсом), далее можно выбирать пожестче (из кактуса, например).
Техника массажа⠀
1. Начинать от периферии к центру, снизу вверх длинными и медленными движениями.
2. 10 движений для каждой ноги: от стоп выше к ногам.
3. 10 движений для каждой руки: от ладоней (обе стороны) к плечам.
4. Живот массируется круговыми движениями по часовой стрелке.
5. Ягодицы - также круговыми движениями или движениями от центра к бокам.
6. Спина - снизу вверх от позвоночника к плечу, шея - сверху вниз.
7. Ополоснуть тело водой.
8. Тщательно промыть и высушить щетку.
Внимание: на груди сухой массаж не делается, это может спровоцировать варикоз. Выпуклые родинки и бородавки нужно обходить. Также не переусердствуйте с нажатиями: кожа после массажа должна быть розоватой, никак не красной.