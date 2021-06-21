Пять вещей, которые происходят с вами, пока вы спите

Здоровый сон — это неотъемлемая и значимая часть нашей жизни. Во время ночного отдыха организм расслабляется и с ним происходит множество разнообразных и удивительных вещей. Что нужно знать, сообщает Комментарии.

Эксперты отметили, что во время сна в организме человека сжигается приблизительно 40 ккал в час. Новость хоть и приятная, но один сон вряд ли поможет подготовиться к купальному сезону, ведь 8 часов сна — это приблизительно 320 ккал или, скажем, 150 г хлеба.

Исследователи обнаружили, что во сне мозг человека может обрабатывать информацию и детали, которые мы блокируем при бодрствовании. Поэтому сон может способствовать некоторому "озарению".

Качественный и здоровый сон очень важен для детей. Ученые полагают, что чем дольше ребенок спит, тем крепче становится его организм и малыш быстрее растет.

Во время фазы быстрого сна ваш мозг "приказывает" телу ускорять кровоток. Такая стимуляция может привести к возбуждению как у мужчин, так и у женщин. В некоторых случаях подобное приводит к неосознанному сексу во время сна.

Также во время ночного отдыха снижается температура тела. Причиной этому служит снижение количества вырабатываемого адреналина. Низкая температура тела способствует крепкому сну и восстановлению организма. Поэтому при повышенной температуре тела часто возникают проблемы с засыпанием.