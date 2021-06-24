Животные, которым нужно дать "Оскар": 10 смешных фото
Некоторые животные бывают настолько артистичны, что заслуживают премию "Оскар". Любимцы иногда вычурно себя ведут, а владельцы не успевают фотографировать каждую их выходку, сообщает Обозреватель.
Кот был не готов к фотосессии. Хозяин еще не видел его настолько злым.
Гости сидели в гостиной, тогда как из-за двери вылетел кот.
Хозяин привык, что овчарка становится сумасшедшей на прогулке, а некоторые прохожие боятся ее до сих пор.
Как только попугай попадает в руки хозяина – сразу же засыпает. Мужчина всегда проверяет или бьется сердце, ведь спящая птица выглядит жутко.
Кот ненавидит просыпаться утром.
Котик застрял посреди ночи в торшере.
Хозяин нашел спящего кота в такой позе и испугался.
Пес решил искупаться в ведре с пеной.
Вечером хозяин недосчитался гуся и отправился на поиски.
Кот хочет зайти в дом, но хозяева забыли его впустить.