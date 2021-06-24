Животные, которым нужно дать "Оскар": 10 смешных фото

Некоторые животные бывают настолько артистичны, что заслуживают премию "Оскар". Любимцы иногда вычурно себя ведут, а владельцы не успевают фотографировать каждую их выходку, сообщает Обозреватель.

Кот был не готов к фотосессии. Хозяин еще не видел его настолько злым.

Хозяин испугался, когда увидел любимцев с этого ракурса. Источник: Twitter/SHAKEhizi_BSK

Гости сидели в гостиной, тогда как из-за двери вылетел кот.

Кот научился летать. Источник: Twitter/heltune

Хозяин привык, что овчарка становится сумасшедшей на прогулке, а некоторые прохожие боятся ее до сих пор.

Пес обрадовался, потому что его вывели на прогулку. Источник: Reddit/emseearr

Как только попугай попадает в руки хозяина – сразу же засыпает. Мужчина всегда проверяет или бьется сердце, ведь спящая птица выглядит жутко.

Попугай спит на ладони. Источник: Reddit/Nick7423

Кот ненавидит просыпаться утром.

Кот сегодня не в настроении. Источник: Reddit/Saint__Bartholomew

Котик застрял посреди ночи в торшере.

Кот чуть не обжег мордочку горячей лампой. Источник: Reddit/camlights

Хозяин нашел спящего кота в такой позе и испугался.

Любимая поза котика на полу. Источник: Reddit/LonelyDrifter25

Пес решил искупаться в ведре с пеной.

Хозяйка только что помыла пол. Источник: Reddit/JavaNoob3000

Вечером хозяин недосчитался гуся и отправился на поиски.

Гусь не смог преодолеть забор. Источник: Reddit/GoAskAlice

Кот хочет зайти в дом, но хозяева забыли его впустить.