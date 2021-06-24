Как косметика с сильным ароматом может навредить коже

Ароматы используются для предоставления косметическому средству приятный аромат или, наоборот, маскировки неприятного запаха действующих веществ (не все они пахнут розами). Однако не все из них идут на пользу коже, сообщает Ukr.media.

Некоторые компоненты ароматов действуют, как бомба замедленного действия: на вид кожа чувствует себя прекрасно и никак не реагирует на косметическое средство, в то время, как вредные вещества накапливаются в глубинных слоях эпителия. Это приводит к нарушению процесса выработки коллагена и снижение способности к регенерации. Стоит ли говорить, что такие изменения грозят сухостью кожи, потерей ее упругости и преждевременным появлением морщин.

Ароматы бывают натуральные и синтетические, и для кожи опасны оба вида. В качестве натуральных ароматов используются эфирные масла, которые способны вызвать раздражение и сильную аллергическую реакцию. В составе их можно обнаружить по маркировке INCI, что стоит в скобках после латинского названия масла. Это международная номенклатура, которая указывает на потенциальную опасность средства для людей, страдающих аллергией.

Синтетические ароматы - идентичные натуральным ароматизаторы, которые так же предоставляют не самое положительное влияние на состояние кожи. Некоторые из них даже запрещены для использования в некоторых странах Европы, потому способны спровоцировать мощную аллергическую реакцию. В составе косметики их можно встретить под следующими названиями: Isoeugenol, Geraniol, Majantol, Eugenol, Coumarin, Citronellol и Cinnamal. Если одно из этих названий фигурирует в составе, лучше поищите другое средство, чтобы потом не возникло неприятных сюрпризов.