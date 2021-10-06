Быстрый и легкий рецепт матча латте в домашних условиях

Матча – порошок из специально выращенных листьев зеленого чая. Его можно заваривать кипятком и пить горячим, добавлять в смузи или каши, с ним получаются красивые оригинальные десерты, а также готовить матча латте – холодный напиток с молоком и льдом. В составе матча столько же кофеина, сколько и в кофе, поэтому желательно пить его в первой половине дня, сообщает Сегодня.

Матча латте: рецепт в домашних условиях

Ингредиенты

1 ч. л. порошка матча

1 чашка молока (или любое растительное по вкусу)

3 ст. л. горячей воды

5 кубиков льда

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