Быстрый и легкий рецепт матча латте в домашних условиях
Матча – порошок из специально выращенных листьев зеленого чая. Его можно заваривать кипятком и пить горячим, добавлять в смузи или каши, с ним получаются красивые оригинальные десерты, а также готовить матча латте – холодный напиток с молоком и льдом. В составе матча столько же кофеина, сколько и в кофе, поэтому желательно пить его в первой половине дня, сообщает Сегодня.
Матча латте: рецепт в домашних условиях
Ингредиенты
- 1 ч. л. порошка матча
- 1 чашка молока (или любое растительное по вкусу)
- 3 ст. л. горячей воды
- 5 кубиков льда
Способ приготовления
- Насыпать порошок матча в ручной шейкер для коктейлей.
- Добавить немного горячей воды и закрыв крышку, встряхнуть.
- Всыпать 4-5 небольших кусочков льда. Снова взболтать до появления пенки.
- Влить холодное молоко и еще раз встряхнуть.
- Процедить содержимое шейкера в стакан со льдом. Если у вас нет шейкера, взбивать ингредиенты можно венчиком для матча, обычной вилкой или капучинатором.
- По желанию добавить подсластитель – сахар, мед, или сироп агавы.