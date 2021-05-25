Низкий гемоглобин — это, попросту говоря, недостаток кислорода в крови. При пониженном гемоглобине человек чувствует постоянную усталость, у него может быть повышенная температура тела, головокружения, головная боль и прочее. На самом деле, поднять гемоглобин намного проще, чем кажется, сообщает Комментарии.

Для начала давайте разберемся. Гемоглобин — это белок в красных кровяных тельцах, который переносит кислород из легких во все остальные части тела.

Как правило, существует здоровый баланс между поступлением железа с пищей и потребностью организма в нем. Однако, если спрос превысит предложение, организм начнет использовать железо, хранящееся в печени, что может привести к дефициту железа. Когда организм израсходовал железо, он не может производить гемоглобин. Это называется железодефицитной анемией.

Как быстро повысить гемоглобин: три полезных совета.

1. Увеличение потребления железа

Человеку с пониженным уровнем гемоглобина полезно есть больше продуктов, богатых железом. Железо способствует увеличению выработки гемоглобина, который также способствует образованию большего количества красных кровяных телец.

2. Отказ от чая

Чай может препятствовать всасыванию железа. Он содержит соединения, называемые танинами. Некоторые исследования показывают, что дубильные вещества могут снизить абсорбцию железа в организме. Однако дубильные вещества, по-видимому, влияют на статус железа только у взрослых, у которых уже есть низкие запасы железа.

Для некоторых людей отказ от чая во время еды или сразу после еды может помочь улучшить усвоение железа.

3. Физические упражнения

Физические упражнения или физическая активность могут повысить уровень гемоглобина в крови. Так, упражнения могут увеличить общий гемоглобин и массу эритроцитов, что увеличивает способность переносить кислород.