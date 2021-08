Зачем для здоровья нужно есть болгарский перец

Болгарский перец - универсальный продукт. Его можно съесть отдельно от всего, добавить в салат, нафаршировать, замариновать или использовать в качестве украшения. Однако такое многообразие возможностей применения - не единственная причина для его использования в своем рационе, сообщает Ukr.media.

Улучшение зрения

Многие люди знают, что морковь полезна для глаз. Однако перец тоже помогает сохранить острое зрение. В его составе имеются каротиноидные соединения бета-каротин, лютеин и зеаксантин, а также витамин С, которые, по данным Национального института глаз США, имеют решающее значение для здоровья глаз.

Австралийское исследование, опубликованное в 2019 году в журнале Proceedings of The Third International Tropical Agricultural Conference, показало, что в болгарском перце желтого цвета высокий уровень зеаксантина, а также большое количество лютеина.

Потеря веса

Еще одна особенность сладкого перца независимо от того, какой цвет вы выберете - он низкокалорийный, всего 31 ккал на средний размер плода. Как и большинство овощей, он состоит из воды и пищевых волокон. Употребление низкокалорийных продуктов, таких как болгарский перец - это проверенная стратегия снижения веса.

Доктор Барбара Роллс, профессор диетологии в Пенсильванском университете отмечает, что употребление низкокалорийных продуктов, таких как перец, позволяет сократить количество калорий за один прием пищи. 25% участников ее исследования ели на 800 калорий меньше в день и не чувствовали голода.

Здоровые суставы

Некоторые люди избегают овощей семейства пасленовых, таких как помидоры, баклажаны и перец, из-за страха ухудшения симптомов артрита, но, по словам ревматологов клиники Кливленда, нет научных доказательств, подтверждающих этот миф.

Напротив, перец, вероятно, защищает хрящи и кости благодаря большому количеству витамина С. Полчашки красного болгарского перца дает дневную дозу рекомендованных 75 и 90 мг витамина C для женщин и мужчин соответственно.