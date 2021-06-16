Собраны лучшие варианты "луков" для дождливой погоды

Несмотря на то, что на улице средина мая, дожди в самом разгаре. Но такая пасмурная погода не должна стать помехой для вашего выхода в стильных образах, сообщает УНИАН.

Первое, что приходит на ум при виде дождя - это надеть дождевик. И если вы сразу воображаете себе синюю клеенку, то рекомендуем отойти от стереотипов. Обратите внимание на прозрачные дождевики из плотного материала (чаще всего - силикона). Не стоит пренебрегать и дождевиками в горошек или с другим интересным принтом.

Маст-хев этого сезона - бомбер. И если у вас его до сих пор нет, то скорее исправляйте ситуацию. Мало того, что он выглядит мегастильно, так в нем еще очень уютно и тепло. Также не сдают свои позиции тренч и кожаные курточки. Чтобы сделать образ более целостным, наденьте бейсболку.