Модные блузки на лето 2021
Лето - идеальная пора для блузки. Эта одежда моментально превращают будничный образ в образ для выхода! Хоть танцевать до утра, хоть на романтическое свидание, хоть на изящную фотосессию, сообщает РБК-Украина.
Касаемо моделей, этим летом для каждой девушки найдется своя идеальная блузка. Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.
Какую блузку выбрать на лето 2021
- Рукава-буфы - покупайте такую модель и не прогадаете!
- Легкая шифоновая блуза - на самую жаркую погоду.
- Блузы с интересными деталями: завязки, квадратные вырезы - все это в тренде летом 2021.
- Блуза на одно плечо и с ярким принтом.
- Короткая блуза, оголяющая живот.
- Белая блуза - на выход в свет, принт зебра - хоть куда!