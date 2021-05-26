Модные блузки на лето 2021

Модные блузки на лето 2021

Лето - идеальная пора для блузки. Эта одежда моментально превращают будничный образ в образ для выхода! Хоть танцевать до утра, хоть на романтическое свидание, хоть на изящную фотосессию, сообщает РБК-Украина.

Касаемо моделей, этим летом для каждой девушки найдется своя идеальная блузка. Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.

Какую блузку выбрать на лето 2021

  • Рукава-буфы - покупайте такую модель и не прогадаете!

Рукава-буфы и модель на одно плечо: стилист показала, какую блузу выбрать на лето 2021

  • Легкая шифоновая блуза - на самую жаркую погоду.

Рукава-буфы и модель на одно плечо: стилист показала, какую блузу выбрать на лето 2021

  • Блузы с интересными деталями: завязки, квадратные вырезы - все это в тренде летом 2021.

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Рукава-буфы и модель на одно плечо: стилист показала, какую блузу выбрать на лето 2021

  • Блуза на одно плечо и с ярким принтом.

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Рукава-буфы и модель на одно плечо: стилист показала, какую блузу выбрать на лето 2021

  • Короткая блуза, оголяющая живот.

Рукава-буфы и модель на одно плечо: стилист показала, какую блузу выбрать на лето 2021
  • Белая блуза - на выход в свет, принт зебра - хоть куда!

Рукава-буфы и модель на одно плечо: стилист показала, какую блузу выбрать на лето 2021
instagram.com/ya_zoya_

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