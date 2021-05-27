"Большая стройка" на Донбассе обновит дорог больше, чем за 10 лет

Количество дорог, которые будут отремонтированы в ходе "Большой стройки" в 2021 году в Донецкой и Луганской областях, равна объему ремонтов с 2010 по 2019 год. Всего в 2020-2021 годах в рамках программы на востоке Украины отремонтируют на 50% больше дорог, чем за предшествующие 10 лет, сообщает УНИАН.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Уничтоженные бездействием и войной маршруты порождают экономические, коммуникационные и культурные границы между людьми. В 2020 году мы доказали, что государство может придерживаться обещаний — уверен, что все украинцы, независимо от статуса региона проживания, начинают это замечать" , – отметил Кубраков.

В то же время, за 2020-2021 годы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Укравтодор отремонтирует в этой области в 4 раза больше.

Министр напомнил, что в прошлом году в приоритете "Большой стройки" была 125-километровая дорога от КПП Станица Луганская в Северодонецк - основной путь, которым пользуются украинцы с временно оккупированных территорий к свободной Украине.

В 2021 году в Донецкой и Луганской областях Укравтодор продолжает обновлять дороги по маршрутному принципу – Лисичанск-Бахмут, Покровск-Бахмут, Старобельск-Новоайдар, дорогу Н-26 от Сватово до Старобельска и Беловодска. Также в прошлом году здесь завершили ремонт 68 км Н-26, а на 2021 год есть план обновить еще 100 км до границы с Россией в Меловом.

В Донецкой области в 2020 году, кроме дорог, был фокус на мостах, разрушенных войной. А в этом году Укравтодор начинает масштабный проект на М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск на маршруте от Запорожской области в Мариуполь.

Кроме того, в рамках Национальной программы восстановления мостов будут обновлены 12 искусственных транспортных сооружений. Также в Авдеевке Укравтодор планирует принять на баланс часть дороги, которая имеет критическое значение для местных жителей и военных.