Правда о миндалинах: удалять или нет

Отоларинголог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Марина Внукова рассказала о том, в каких случаях необходимо удалять миндалины, сообщает Clutch.

Хронический тонзиллит и миндалины — это вечная проблема. Еще 30 лет назад миндалины удаляли всем, у кого болело горло. Причем это был варварский метод, ведь миндалины удаляли под местной анестезией. На сегодняшний день все совершенно по-другому. Ни для кого не секрет, что миндалины — это мощный иммунный орган, который первым встречает инфекцию.

Поэтому удалять миндалины нужно не всем, а только по строгим показаниям, к которым относятся:

ангина три-пять раз в год;

паратонзиллярные абсцессы;

поражение суставов, а именно ревматоидный артрит;

боли в сердце, связанные с ангиной.

Помимо этого существует три анализа, которые точно говорят о том, что миндалины не справляются со своей функцией. Это анализы на С-реактивный белок, антистрептолизин О, ревматоидный фактор. Если они повышены, то тогда однозначно нужно удалять миндалины.