Правда о миндалинах: удалять или нет
Отоларинголог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Марина Внукова рассказала о том, в каких случаях необходимо удалять миндалины, сообщает Clutch.
Хронический тонзиллит и миндалины — это вечная проблема. Еще 30 лет назад миндалины удаляли всем, у кого болело горло. Причем это был варварский метод, ведь миндалины удаляли под местной анестезией. На сегодняшний день все совершенно по-другому. Ни для кого не секрет, что миндалины — это мощный иммунный орган, который первым встречает инфекцию.
Поэтому удалять миндалины нужно не всем, а только по строгим показаниям, к которым относятся:
- ангина три-пять раз в год;
- паратонзиллярные абсцессы;
- поражение суставов, а именно ревматоидный артрит;
- боли в сердце, связанные с ангиной.
Помимо этого существует три анализа, которые точно говорят о том, что миндалины не справляются со своей функцией. Это анализы на С-реактивный белок, антистрептолизин О, ревматоидный фактор. Если они повышены, то тогда однозначно нужно удалять миндалины.
Наличие гнойных пробок и отсутствие вышеперечисленных симптомов — удаление миндалин сомнительное. Существует полухирургические методы лечения, а именно криодеструкция или лазерная хирургия, но промывания лакун миндалин тоже никто не отменял", — сообщила врач.