Почему летом люди недосыпают

Согласно статистике, в летний период время, отведенное на сон, сокращается по сравнению с зимой. Представителей науки из Британии заинтересовала эта тенденция и причины ее появления, сообщает Men's Life.

Для проведения исследования в этом направлении организаторы опросили более 2 тыс. мужчин и женщин. Многие их них ответили, что они действительно летом меньше спят. Причиной недосыпания большинство участников считает нехватку времени, ведь за сутки необходимо сделать много разных дел, среди которых сон – не приоритет.

Когда наступает лето, многие включают в ежедневный список мероприятий еще и отдых на природе, активные летние виды спорта и поездки также с целью отдохнуть. Поэтому ехать домой спать никто не спешит, даже если уже поздно. Помимо этого, летняя жара никак не способствует к здоровому и качественному сну.

Кроме того, летом темнеет позже, поэтому биологический ритм человека даже в 9 вечера еще не дает сигнал, что пора ложиться спать. Это связано с тем, что дневной свет не стимулирует образование мелатонина (гормон сна), который способствует засыпанию.