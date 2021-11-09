Четыре важных навыка для безопасности ребенка

Подрастая, ребенок становится более любознательным и открытым к окружающему миру. И это прекрасно. Но! Также открывает ряд новых опасностей для детей. И мы, родители, способны дать нашим детям необходимые знания, чтобы обезопасить их, когда нас не окажется рядом, сообщает Family.

Психолог Светлана Вавилова расскажет о четырех важных навыках, которые помогут минимизировать возможные риски и посоветует, как построить разговор о безопасности таким образом, чтобы ребенок точно вас услышал. Смотрите видео до конца и все узнаете!