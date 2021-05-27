Почему нельзя использовать фрукты для перекусов

Эксперты говорят, что в идеале три основных приема пищи на протяжение дня нужно дополнять двумя-тремя перекусами. Но не следует утолять голод с помощью фруктов. Как это может навредить здоровью, сообщает Комментарии.

Врач Сергей Обложко рассказал, что между основными приемами пищи люди часто перекусывают фруктами, но это может спровоцировать приступы переедания, которые приведут к лишнему весу и другим проблемам. Эксперт отметил, что нельзя постоянно устраивать перекусы, особенно на голодный желудок. Дело в том, что фрукты вызывают колебания сахара в организме, сначала он резко повышается, а спустя 30-40 минут снова падает, вызывая усиленное чувство голода. Так что не стоит увлекаться яблоками и другими фруктами, когда у вас проснулся аппетит.

Врач советует в таких случаях устроить себе полноценный и сбалансированный перекус, который утолит чувство голода на 3-4 часа и избавит от мыслей о еде. Но не нужно перекусывать "на бегу или скаку", потому что риск развития неконтролируемого переедания только увеличиться и прибавятся лишние килограммы.